Nữ đảng viên giàu lòng nhân ái

Việc làm nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng nhân ái của đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hải, thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.





Chị Nguyễn Thị Hồng Hải đón cháu Nguyễn Thị Thu Thủy sau giờ tan học.





Sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, tuổi thơ của chị Nguyễn Thị Hồng Hải gắn với ruộng đồng, bờ tre, giếng nước. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp nghiệp vụ kế toán tại Trường trung cấp Nông lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam, chị về làm nhân viên kế toán tại Trường mẫu giáo Tây Hồ (xã Tam Lộc). Hơn một năm sau, chị được kết nạp Đảng. Theo các giáo viên ở Trường mẫu giáo Tây Hồ, từ khi về trường công tác, chị Hải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn chăm lo chu đáo gia đình của mình. Chị còn rất nhiệt tình đưa đón các cháu có hoàn cảnh khó khăn đi học.



Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2013 đến nay, chị Hải vẫn thường xuyên nhận chở các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường mà không hề lấy tiền công. Biết hoàn cảnh éo le của cháu Nguyễn Thị Thu Thủy (thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc), ba bỏ đi biền biệt khi cháu còn trong bụng mẹ. Mẹ cháu không may qua đời do đuối nước khi cháu mới 17 tháng tuổi. Mẹ mất, cháu Thủy ở với bà ngoại đã ngoài 60 tuổi bị bệnh tim khá nặng. Đến tuổi đi học mẫu giáo, nhưng Thủy không có người đưa đến trường, vì thế mỗi sáng, chị Hải lại đến tận nhà đưa cháu Thủy đến Trường mẫu giáo Tây Hồ và sau mỗi ngày làm việc, chị lại đón cháu về nhà.



Bà Nguyễn Thị Xuân (bà ngoại cháu Thủy) bộc bạch: Tôi biết ơn cô Hải nhiều lắm, không biết lấy gì đền đáp, chỉ mong cô luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc. Không riêng cháu Thủy, từ năm học 2013 - 2014 đến nay, chị Hải đã tự nguyện đưa đón tám cháu đến trường. Những cháu được chị Hải đưa đón đi học phần lớn là trẻ mồ côi hoặc có cha mẹ đi làm ăn xa, đang ở nhà với ông bà già yếu.



Chị Hải cho biết, trong năm học 2013-2014, thấy hai anh em sinh đôi: Nguyễn Đỗ Thiết và Nguyễn Đỗ Trình do ba mẹ đi làm ăn xa, ở với bà nội, không phương tiện đi lại, cho nên chị đã tự nguyện hằng ngày đưa đón hai cháu đến Trường mẫu giáo Tây Hồ để học, rồi chở về nhà. Tiếp đó, năm 2014-2015, thấy gia đình cháu Vương Quốc Bảo (năm tuổi) không có phương tiện đưa đón, nên chị tự nguyện đưa cháu Bảo đi học. Trong năm 2015-2017, chị lại nhận đưa đón hai chị em cháu: Nguyễn Ngọc Thanh Hằng và Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh đến trường mẫu giáo. Bà Phan Thị Vân (70 tuổi, bà ngoại của hai cháu Hằng và Hạnh) bày tỏ, từ khi ba mẹ ly hôn, hai đứa cháu về ở với tôi và được cô Hải đưa đi học, nên các cháu rất mến cô Hải.



Khi được hỏi về việc làm của mình, chị Hải chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của người dân quê tôi. Đặc biệt, sau khi về làm nhân viên kế toán ở Trường mẫu giáo Tây Hồ, tôi hiểu rõ nhiều hoàn cảnh của các cháu nên đã đề nghị với gia đình các cháu để hằng ngày nhận đưa đón đến trường. Và tôi coi việc giúp các cháu đến trường là việc làm bình thường nhằm góp phần chia sẻ bớt khó khăn đối với gia đình các cháu. Và tôi hy vọng rằng, khi được đến trường học tập, sau này, lớn lên các cháu sẽ làm những việc có ích cho xã hội”.



Điều đáng nói là, việc đưa đón các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường của chị Nguyễn Thị Hồng Hải luôn nhận được sự động viên, chia sẻ của những người thân trong gia đình. Chị kể, những lúc chị ốm đau hoặc bận công việc ở trường, thì chồng chị lại thay chị đưa đón các cháu đến trường. Ngoài việc tự nguyện đưa đón các cháu đến trường, chị Hải còn chia sẻ thông tin, vận động bạn bè và các nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, sách vở, hỗ trợ tiền ăn hằng tháng cho cháu Nguyễn Thị Thu Thủy.



Sau nhiều năm gắn bó với Trường mẫu giáo Tây Hồ, đầu năm 2019 đến nay, chị Nguyễn Thị Hồng Hải chuyển công tác về Trường tiểu học Lê Lợi (xã Tam Lộc). Dù thay đổi đơn vị công tác, nhưng chị Hải vẫn luôn đau đáu với hoàn cảnh khó khăn của các cháu nhỏ mồ côi. Và chị lại tiếp tục đưa đón các cháu đến trường. Sau hơn hai năm được cô Hải đưa đón đến trường mẫu giáo, từ đầu năm học 2019-2020, cháu Nguyễn Thị Thu Thủy đã bước vào lớp 1. Thấy cháu Thủy còn nhỏ, đường đi lại khó khăn, nên hằng ngày chị Hải vẫn tiếp tục đưa cháu đến trường học, rồi lại đón cháu về.



Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Vũ Thị Kim Chuyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi nhìn nhận, tuy chị Hải mới chuyển về trường, nhưng Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường luôn ghi nhận, đánh giá cao những việc làm của chị trong thời gian qua ở nhà trường cũng như ở địa phương. Việc làm của chị Hải tuy nhỏ nhưng đem lại ý nghĩa rất lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhà trường và cộng đồng. Qua những việc làm của chị Hải, trong năm học này, nhà trường tiếp tục phát động, kêu gọi các giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong trường cần có những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Từ những việc làm cụ thể hằng ngày, chị Nguyễn Thị Hồng Hải không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mà còn là tấm gương cho các thầy, cô giáo và các em học sinh noi theo. Với thành tích đó, chị đã được các cấp tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Mới đây, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và dự Chương trình giao lưu điển hình toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội…

Theo QUỐC VIỆT (nhandan)