An Khê: 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Sáng 3-3, Công an thị xã An Khê tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thị xã An Khê trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân. Ảnh: Nguyễn Hữu

Bám sát chương trình công tác hàng năm, Công an thị xã An Khê đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch công tác quan trọng nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 5 năm qua, Công an thị xã đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại hơn 700 tổ dân phố, thôn, làng, trường học thu hút hơn 86.000 lượt người tham dự; triển khai 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện hơn 1.500 đêm tuần tra với hơn 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Chủ động gọi hỏi, răn đe gần 6.000 lượt đối tượng, triệt phá 25 tụ điểm cờ bạc, mại dâm với hơn 100 đối tượng liên quan, bắt 27 đối tượng truy nã… Tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 82%, trọng án đạt 100%.

Trong đó, đã đấu tranh phát hiện hơn 80 vụ, 179 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong 5 năm qua, đơn vị vinh dự được Bộ Công an tặng 1 cờ thi đua; Tổng cục Chính trị Bộ Công an tặng 1 cờ thi đua; nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”; 77 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, 10 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 4 tập thể và 3 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trong các phong trào thi đua.