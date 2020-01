Lãnh đạo tỉnh nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia

(GLO)- Ngày 6-1, tại trụ sở Ủy ban chính quyền tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Chính phủ Vương quốc Campuchia tổ chức lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia dành tặng các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum (Việt Nam).

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngọc Sang

Dự lễ, về phía Chính phủ Vương quốc Campuchia có ngài Li Thut-Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác đặc biệt và là Tổ trưởng Tổ công tác cấp quốc gia được điều xuống cơ sở giúp cho tỉnh Ratanakiri; ngài Thang Sa Vun-Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri và một số lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Ratanakiri.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng một số lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ngài Li Thut đã ghi nhận những đóng góp của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giành nhiều tình cảm và sự quan tâm trong việc giúp đỡ chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri trên tất cả các mặt của đời sống. Điều đó đã tạo nên mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa các tỉnh và góp phần xây dựng mối bang giao đời đời bền chặt giữa 2 quốc gia. Ngài Li Thut cũng nhắc lại sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của quân và dân các dân tộc Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng đã giúp đỡ đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và được hồi sinh như ngày hôm nay.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang bày tỏ niềm vinh dự khi được Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị cao quý cho các cá nhân lãnh đạo của tỉnh. Đây là niềm vinh dự và tự hào không chỉ đối với các cá nhân được trao tặng mà còn đối với tỉnh Gia Lai. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, 2 tỉnh Gia Lai và Ratankiri cũng như giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các nội dung hợp tác đã ký kết, nhằm phát triển kinh kế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, củng cố mối quan hệ và tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 đất nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ngài Li Thut trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia cho Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang. Ảnh: Ngọc Sang

Ngài Li Thut trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia cho Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành. Ảnh: Ngọc Sang

Ngài Li Thut trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia cho Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Campuchia, ngài Li Thut đã trao Huân chương Hữu nghị cho Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành; Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Rơ Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng 3 lãnh đạo các phòng của Công an tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum. Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng cho các cá nhân đã có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa 2 nước Campuchia và Việt Nam.