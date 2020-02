Dịch nCoV: Số ca tử vong tại Trung Quốc tăng lên 803 người

Cũng theo thông báo của tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm bệnh mới được xác nhận là 2.147 ca, đưa tổng số trường hợp nhiễm virus nCoV trên khắp Trung Quốc lên trên 36.690 người.

Kiểm tra thân nhiệt một hành khách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) tại nhà ga đường sắt ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27/1/2020. (Ảnh: TH/TTXVN)

Các hãng tin quốc tế sáng 9/2 dẫn thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 81 ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, nâng tổng số người thiệt mạng tại Trung Quốc lên 803 người (805 trên toàn cầu).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/2 đánh giá các ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc được thông báo hàng ngày hiện đã “ổn định” song cảnh báo còn quá sớm để cho rằng dịch bệnh đã đạt đỉnh điểm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 8/2 cho biết, một nhóm chuyên gia quốc tế do WHO đứng đầu điều tra về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2.

Ngoài Trung Quốc đại lục, hai ca tử vong khác do virus nCoV đã được xác nhận tại Philippines và đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc.

Số ca tử vong do nCoV hiện đã vượt qua số người thiệt mạng do dịch SARS hồi năm 2002-2003.