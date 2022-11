Tỉnh Lâm Đồng công bố chương trình Festival hoa Đà Lạt 2022

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 chủ đề "Đà Lạt-thành phố bốn mùa hoa" diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12, tổ chức thành chuỗi các sự kiện với không gian chính là thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Các tiểu cảnh rất độc đáo kết bằng cây cỏ và hoa vô cùng độc đáo ở Festival hoa Đà Lạt . Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Ngày 10-11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố chương trình Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 với 9 chương trình chính và hàng chục chương trình hưởng ứng.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 chủ đề "Đà Lạt-thành phố bốn mùa hoa" được tổ chức thành chuỗi các sự kiện với không gian chính là thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh.

Diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12/2022, Festival hoa lần này có 9 chương trình chính gồm không gian hoa; Chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ"; Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022; Trình diễn thời trang "Tơ lụa - Con đường di sản" và Không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên"; Chương trình Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và Trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022; Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt"; Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế; Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên; Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023.

Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 18/12/2022 từ Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt với chương trình nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, hoành tráng, phông nền sân khấu dựa trên không gian ba chiều của Hồ Xuân Hương, Đồi cù... hứa hẹn tạo được ấn tượng đặc biệt, mở màn cho một kỳ lễ hội nhiều đặc sắc, mới lạ, hấp dẫn.

Trong khuôn khổ Festival còn có nhiều hoạt động lễ hội như phố trà-càphê-rượu vang; lễ hội Khinh khí cầu Phiên chợ rau hoa; Carnaval đường phố; Đà Lạt - Du lịch những làng hoa; các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, hội chợ thương mại quốc tế, giao lưu văn hóa nghệ thuật Đà Lạt-Chuncheon (Hàn Quốc)...

Tối 31/12/2022, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ được khép lại bằng chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt) và thành phố Bảo Lộc.

Theo Ban Tổ chức, để chuẩn bị cho sự kiện, cơ quan chức năng địa phương đã tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực liên quan, chủ động chỉ đạo đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; tiếp tục triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm.