Quảng Nam: Xây dựng thành phố Hội An trở thành "Điểm đến xanh"

Hưởng ứng Ngày "Hội An nói không với túi nylon," ngày 9/9, thành phố Hội An phát động chương trình “Cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến xây dựng Hội An trở thành Điểm đến xanh.”

Hội Phụ nữ thành phố Hội An đang thu, đổi rác thải nhựa dùng một lần, vỏ lon bia, nước ngọt… đổi các sản phẩm gia dụng tại hội thi. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Nhằm nâng cao sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến việc giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, hưởng ứng Ngày "Hội An nói không với túi nylon," ngày 9/9, thành phố Hội An tổ chức phát động chương trình “Cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến xây dựng Hội An trở thành Điểm đến xanh.”

Với đặc tính có giá thành thấp, gọn nhẹ, tiện lợi, túi nylon và các sản phẩm nhựa dùng một lần được sử dụng rất phổ biến trong đời sống sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các sản phẩm nhựa dùng một lần đang là một vấn nạn môi trường mà nhiều quốc gia đang tìm cách để giảm thiểu, thay thế.

Nhận thức được tác hại của sản phẩm nhựa sử dụng một lần đối với môi trường và sức khỏe con người, từ năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã phát động chiến dịch giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi nylon trên toàn địa bàn thành phố; đồng thời lấy ngày 9/9 là Ngày “Hội An nói không với túi nylon” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác hại của túi nylon đối với sức khỏe của con người và môi trường sống. Qua đó, từng bước hình thành thói quen không sử dụng túi nylon và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, qua 13 năm phát động, Chiến dịch giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi nylon và các sản phẩm nhựa dùng một lần đã được đông đảo cộng đồng người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, ý thức, sự quan tâm của người dân, hộ kinh doanh, khách du lịch… đã được nâng lên, thói quen hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần đang dần hình thành.

Nhiều mô hình, hoạt động, cách làm hay xuất phát trong cộng đồng và doanh nghiệp đã ra đời như mô hình phụ nữ xách giỏ đi chợ, văn phòng xanh, ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế và nhựa giá trị thấp để góp quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn... Việc cộng đồng nâng cao ý thức đã góp phần tạo môi trường thân thiện, diện mạo mới cho điểm đến Hội An trong mắt người dân và du khách.

Tại Lễ phát động, ba mô hình đã được ra mắt, gồm: Mô hình Tổ Phụ nữ giám sát cộng đồng “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần;” mô hình Tổ Phụ nữ giám sát cộng đồng " Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần" tại khối An Thắng, phường Minh An; mô hình tái chế rác thải nhựa tại nguồn tạo sinh kế của Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật phường Cẩm Nam.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng kêu gọi: "Đừng đợi đến ngày 9/9 để hành động, mỗi ngày, mỗi người chúng ta hãy góp một hành động nhỏ vào cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa."

Hưởng ứng lễ phát động “Cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần hướng đến xây dựng Hội An trở thành Điểm đến xanh” của thành phố, cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hội An đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ Hội An nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” năm 2022 .

Hội thi có 13 đội thi đến từ 13 xã, phường trên địa bàn thành phố. Các đội trải qua hai phần thi Trình diễn thời trang từ nguyên vật liệu tái chế và phần thi Sáng tác sologan về bảo vệ môi trường. Các phần thi đặc sắc, ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn về sự sáng tạo, linh động, thông minh khi sử dụng rác thải từ sản phẩm nhựa dùng một lần để làm nên nhiều bộ trang phục đẹp, quyến rũ và đặc biệt hết sức có ý nghĩa trong việc kêu gọi mọi người không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống. Hội Phụ nữ phường Minh An đã đoạt giải Nhất hội thi.

Trong khuôn khổ của hội thi, Hội Phụ nữ thành phố Hội An đã tổ chức thu, đổi rác thải nhựa dùng một lần như vỏ lon bia, nước ngọt… để đổi lấy các sản phẩm gia dụng có thể tái sử dụng nhiều lần.