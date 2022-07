Ia Grai: Chuẩn bị tổ chức Hội đua thuyền độc mộc và Liên hoan văn hóa cồng chiêng

(GLO)- Ngày 13-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khóa XVIII (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022.





6 tháng qua, trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật





Kết quả, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt hơn 4.328 tỷ đồng, tăng 20,85% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản. Các địa phương quan tâm hướng dẫn Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng-chống hạn và khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra. Chương trình tái canh cây cà phê đảm bảo kế hoạch. Năm nay, huyện hỗ trợ cho người dân tái canh 127.000 cây cà phê giống, tổ chức 10 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê. Tích cực triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện ước gần 64,7 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 1.271 tỷ đồng (tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước), hàng hóa và dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, cung ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Huyện đã triển khai 17 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện đạt gần 33% kế hoạch, đồng thời lập phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng các công trình theo quy định.

Cùng với cấp mới 79 hồ sơ đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký là hơn 10,2 tỷ đồng, lập thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh cho 27 hộ, huyện còn quan tâm làm tốt công tác kêu gọi và hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai 13 dự án theo đúng quy định. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã có 4 chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng năm 2022.



Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai nêu quyết tâm và thống nhất các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 10,7%. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023, phòng-chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, hoàn thành kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là nợ đọng thuế. Phấn đấu đến cuối năm xã Ia Khai đạt chuẩn nông thôn mới, 12 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới.

Huyện Ia Grai tổ chức hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô để thu hút khách du lịch. Ảnh: Phương Linh



Cùng với đó, huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội đua thuyền Độc mộc trên Sông Pô Cô và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022. Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch và liên kết xúc tiến, quảng bá sản phẩm. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn . Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm.



THANH NHẬT