Du khách đắm chìm trong âm nhạc "độc, lạ" ở Khu phố đi bộ Đà Lạt

Hàng trăm người dân Đà Lạt và du khách đã tập trung về khu vực Hòa Bình để hòa vào không khí sôi động của buổi trình diễn âm nhạc điện tử mang tên “Dalat-The City of Flowers.”



Hàng trăm du khách tham dự buổi tiệc âm nhạc. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)



Nằm trong các chuỗi sự kiện được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt hỗ trợ để thu hút du khách trong dịp Hè 2022, tối 2/7, tại Rạp Ba tháng Tư, thành phố Đà Lạt, hàng trăm người dân Đà Lạt và du khách đã tập trung về khu vực Hòa Bình để hòa vào không khí sôi động của buổi trình diễn âm nhạc điện tử mang tên “Dalat-The City of Flowers.”



Đây là buổi trình diễn nhạc điện tử “độc, lạ” nhất từ trước đến nay tại phố núi Đà Lạt với sự tham gia của nhiều DJ nổi tiếng trong cả nước.



Tại Khu phố đi bộ Hòa Bình người dân và du khách đã được trải nghiệm dòng nhạc điện tử hiện đại và văn minh đang thu hút đông đảo giới trẻ, tiếp cận những hình ảnh tuyệt đẹp và ấn tượng của thành phố Đà Lạt kết hợp với âm nhạc. Buổi biểu diễn kéo dài từ 17-21 giờ, thu hút hàng ngàn du khách và người dân chen chân đến thưởng thức “Đại tiệc âm nhạc.”



Với hệ thống loa "khủng," các DJ thay phiên nhau biểu diễn đã tạo nên không khí sôi động tại khu vực cầu Rồng tối cuối tuần. Nhiều du khách thích thú nhảy theo nhạc, họ còn live stream trên Facebook để bạn bè cùng nghe và xem.



Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử “Dalat-The City of Flowers” nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm kích cầu du lịch Đà Lạt sau thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đồng thời, thành phố cũng tạo điều kiện để Khu phố đi bộ Hòa Bình, trung tâm của thành phố có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách.



Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng khách du lịch trong 6 tháng đầu năm đến với Lâm Đồng tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần phục hồi nền kinh tế của địa phương sau đại dịch COVID-19.



Trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương ước đón trên 3.720.000 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Riêng tháng Sáu vừa qua, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 700.000 lượt, tăng 27 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Đây là kết quả của việc Lâm Đồng cũng như các tỉnh, thành trong cả nước đã mở cửa trở lại nhằm khôi phục các hoạt động du lịch, nhiều hoạt động kích cầu du lịch như tổ chức Chương trình “Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2022".

Theo Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)