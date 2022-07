Đà Nẵng làm mới mình

Đà Nẵng đang đứng trước thách thức mới trong cạnh tranh du lịch dù thành phố này là một trong những điểm đến được yêu thích nhất cả nước, cũng như có hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng được coi là có đẳng cấp cao.



Đường phố Đà Nẵng đã sôi động hơn trong mùa du lịch đêm.



“Lựa chọn Đà Nẵng nơi đáng đến, chỗ đáng sống”, với những điều kiện đã có, PGS, TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: “Ít có địa phương nào có thể tự hào như Đà Nẵng về những con số vượt trội. Tuy nhiên, động lực tới đây của vùng đất này phải là cạnh tranh quốc tế chứ không chỉ so các tỉnh, thành phố khác”.



Có núi, có sông, có biển, Đà Nẵng sở hữu tiềm năng lớn về du lịch và còn hội tụ nhiều lợi thế để phát triển các khu đô thị kiểu mẫu, tiện ích cảnh quan đặc sắc. Đây cũng là yếu tố để tạo sức bật mới cho hạ tầng đô thị, phát huy lợi thế thành phố bên sông. Nhiều chuyên gia đang bàn giải pháp để TP Đà Nẵng đạt được mục tiêu vừa là thành phố du lịch với nhiều trải nghiệm đa dạng, đẳng cấp, vừa xứng tầm trong bối cảnh mới trên con đường di sản. Theo đó, để thu hút dòng khách du lịch chất lượng, đẳng cấp và nhà đầu tư các dự án trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, theo nhiều ý kiến, Đà Nẵng cần đẩy mạnh triển khai kinh tế đêm, quy hoạch và phát triển khu vực kinh tế đêm hiện đại như khu Clarke Quay của Singapore, các khu vực dịch vụ giải trí biển. Cùng với đó, cần đầu tư, phát triển nâng tầm chất lượng các điểm du lịch đã nổi tiếng.



Theo ý kiến nhiều chuyên gia kinh tế, bất động sản và đại diện doanh nghiệp, Đà Nẵng phải tự làm mới mình, học hỏi mô hình từ các thành phố trên thế giới. Trong đó, khái niệm “thành phố đáng sống” đang là mục tiêu được nhiều thành phố trên thế giới hướng đến theo các tiêu chí như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tính bền vững, văn hóa, môi trường và cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, xây dựng thành công những khu đô thị văn minh, đẳng cấp với đầy đủ tiện ích, hạ tầng cảnh quan đặc sắc, tạo dấu ấn thu hút lớp cư dân tinh hoa là người thành đạt, trí thức, chuyên gia nước ngoài… tới sinh sống, an cư lâu dài.



Nhìn lại sáu tháng đầu năm, doanh thu du lịch của Đà Nẵng ước tăng 41% so cùng kỳ, công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần đạt 70-75%. Đà Nẵng đã đón 286 chuyến bay quốc tế với 35.000 lượt khách. Dự kiến, sáu tháng cuối năm 2022, sẽ có 15 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Thailand, Singapore, Nhật Bản, Malaysia… đến TP Đà Nẵng với tổng tần suất 90 chuyến/tuần. Đây thật sự là những tín hiệu đáng mừng cho du lịch Đà Nẵng sau hơn hai năm dịch bệnh. Nhưng để nắm cơ hội từ làn sóng du lịch sau đại dịch, thành phố này đang đứng trước thách thức làm mới chính mình.



Theo số liệu của Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong năm 2022, thành phố đã mở rộng quy mô sân bay quốc tế, phát triển thêm các loại hình du lịch trên mặt biển thu hút nhiều sự kiện, chuỗi sự kiện để thúc đẩy du lịch MICE cũng như tăng cường các hoạt động du lịch về đêm, phát triển kinh tế đêm nhằm thu hút khách du lịch quốc tế.



