Việt Nam lọt top 3 thế giới về độ chỉ số năng lực phát triển du lịch

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố xếp hạng chỉ số năng lực phát triển du lịch của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam xếp số 3.

Chỉ số năng lực phát triển du lịch (Travel and Tourism Development Index - TTDI) là phiên bản nâng cấp của Chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch (Travel and Tourism Competitiveness Index - TTCI).

Trước đây, Diễn đàn Kinh tế thế giới thường dùng chỉ số cạnh tranh du lịch để đo lường và so sánh độ phát triển ngành du lịch của các nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Diễn đàn đã thực hiện cách tiếp cận mới, chuyển đổi sang Chỉ số năng lực phát triển du lịch.

Theo đó, chỉ số năng lực phát triển du lịch gồn 5 nhóm với 117 chỉ số trụ cột và chia nhỏ ra 112 chỉ số thành phần. Trong khi trước kia, Chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch trước đây chỉ có 4 nhóm với 14 chỉ số trụ cột và 90 chỉ số thành phần.

Sự thay đổi này nằm ở việc điều chỉnh và bổ sung các chỉ số mới, tập trung vào việc đánh giá mức độ bền vững của du lịch. Từ đây có thể thấy Chỉ số năng lực phát triển du lịch có phần đầy đủ, chi tiết nhiều khía cạnh hơn so với Chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch.

Theo kết quả được Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố, Việt Nam đứng thứ 52/117 nền kinh tế về chỉ số phát triển du lịch, tăng 8 bậc so với năm 2019. Đặc biệt, Việt Nam còn đứng thứ 3 trong số các nước có mức độ tăng trưởng Chỉ số năng lực phát triển du lịch nhanh nhất, chỉ sau Indonesia (tăng 12 bậc) và Ả rập Xê út (tăng 10 bậc).



Việt Nam tăng 8 bậc trong xếp hạng về Chỉ số năng lực phát triển du lịch so với năm 2019.

Năm 2019, Việt Nam chỉ có 3/17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới (top 35) là Sức cạnh tranh về giá, Tài nguyên tự nhiên và Tài nguyên văn hóa. Năm nay, nước ta có thêm 3 chỉ số lọt vào nhóm này là Tài nguyên phi tự nhiên, Hạ tầng hàng không và An toàn, an ninh. 7 chỉ số trụ cột còn lại nằm ở ngưỡng trung bình cao.

Ngoài ra, Việt Nam có 13 chỉ số được xếp vào nhóm từ trung bình cao cho đến nhóm dẫn đầu thế giới. Tuy nhiên, mức độ ưu tiên cho ngành du lịch vẫn xếp hạng thấp.

Trong thời buổi đại dịch, vấn đề an toàn, an ninh vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, hạ tầng hàng không cũng góp phần không nhỏ trong việc lưu thông đi lại, phát triển du lịch. Do đó, có thể coi đây là 2 yếu tố chính giúp Việt Nam vươn lên 8 bậc trong danh sách các nước có Chỉ số năng lực phát triển du lịch cao nhất thế giới.



Nhiều danh lam, thắng cảnh Việt Nam được bạn bè thế giới yêu mến.

Hiện tại, Việt Nam vẫn đang trong quá trình thúc đẩy phục hồi ngành du lịch. Đặc biệt trong mùa hè này, hàng loạt các đường bay quốc tế được mở lại, đường bay trong nước được bổ sung để thuận tiện đưa đón du khách từ khắp nơi trên thế giới. Mặt khác, các tỉnh, thành phố đều chủ động tham gia, tổ chức các sự kiện, lễ hội, xây dựng các khu tham quan, hoạt động văn hóa, giải trí để thu hút du khách ghé thăm.

Với đà này, hy vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ có Chỉ số năng lực phát triển du lịch ngày càng cao, trở thành quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất về chỉ số này.