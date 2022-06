Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm 2021

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Tặng hoa chào đón du khách đến Khánh Hòa. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê cung cấp ngày 29/6 cho biết khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 236.700 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đó là do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong số này, khách đến bằng đường hàng không chiếm 87% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 9,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ chiếm gần 13% và gấp 2,4 lần; bằng đường biển chiếm 0,02% và giảm 42,6%.

Cũng theo thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2022 tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp Hè, doanh thu của ngành này trong tháng 6/2022 tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của một số địa phương như sau Cần Thơ tăng 52,1%; Hà Nội tăng 44,4%; Đồng Nai tăng 22,6%...

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2022 tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của du lịch nội địa trong quý 2 năm nay. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của một số địa phương như sau Khánh Hòa tăng 627,8%; Cần Thơ tăng 183,9%; Hà Nội tăng 129,3%; Đà Nẵng tăng 98,5%; Quảng Nam tăng 67,8%...

Nhiều địa phương là điểm đến du lịch lớn của cả nước cũng đã công bố kết quả đón khách du lịch 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, du lịch Hà Nội đã có bước “bứt tốc” mạnh mẽ, đạt được kết quả khả quan. Tính đến hết tháng 6/2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 8,61 triệu lượt người, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 211.300 lượt, khách nội địa đạt 8,4 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 25.200 tỷ đồng, cũng tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Thời gian tới, ngành Du lịch Thủ đô tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lữ hành, điểm đến, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh như các loại hình du lịch: văn hóa, trải nghiệm, thể thao, MICE.

Theo báo cáo của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, nhờ áp dụng hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch và kích cầu du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã đón được 6,8 triệu lượt khách, đạt 68,2% kế hoạch năm và tăng 131,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn dịch COVID-19 gắn với xây dựng “điểm đến xanh,” “tuyến du lịch xanh”... tạo hành lang an toàn đón khách; tập trung đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch, cố gắng đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của ngành du lịch trong năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đà Nẵng dần được khôi phục. Sau khi có chủ trương mở cửa lại các hoạt động dịch vụ du lịch ngay từ giữa tháng 3/2022, du lịch Đà Nẵng đã có khởi sắc, phục hồi tích cực kể từ cuối quý 1/2022, nhiều khu, điểm du lịch đón được lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần đạt 70-75%.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đón 11 triệu lượt khách nội địa, tăng 43,1% so cùng kỳ năm trước, đạt 61,6% kế hoạch năm 2022, cùng với 478.000 lượt khách quốc tế, tăng 100% so với cùng kỳ, đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022.

Để có được kết quả trên là do ngành du lịch triển khai một loạt các giải pháp kích cầu du lịch. Các chiến dịch truyền thông, xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước được đẩy mạnh với thông điệp “Live fully in Vietnam - Sống trọn vẹn tại Việt Nam” với thị trường quốc tế; “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” với thị trường du lịch nội địa. Nhiều giải pháp mang tính nền tảng đã được thực hiện tạo cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh…

Tổng cục Du lịch khẳng định luôn đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp du lịch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoạt động kinh doanh du lịch được bình đẳng, môi trường du lịch văn minh góp phần sớm khôi phục và phát triển ngành du lịch…