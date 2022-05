5 bãi biển hoang sơ đẹp mê mẩn ít người biết đến ở Việt Nam

Mùa Hè này, bạn hoàn toàn có thể làm mới trải nghiệm du lịch của mình với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp ít người biết đến như Đồng Châu (Thái Bình), Đầm Trầu (Côn Đảo), Hoàng Hậu (Bình Định)...





Biển Đồng Châu (Thái Bình)



Bãi biển Đồng Châu là một bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp nằm tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bãi biển này nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 35km.



Dù được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất miền Bắc nhưng Đồng Châu vẫn là cái tên tương đối xa lạ với khách du lịch.



Đến với bãi biển Đồng Châu, các bạn sẽ có cơ hội được tận hưởng một bầu không khí biển trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Đồng Châu có bãi tắm dài lên đến 5km.









Đến với khu du lịch biển Đồng Châu, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành của biển, của bãi tắm luôn lộng gió. Khu du lịch bao gồm bờ biển thuộc xã Đông Minh; Cửa Lân; hai đảo biển Cồn Thủ và Cồn Vành. Diện tích toàn khu du lịch rộng hàng chục km2, trung tâm của khu du lịch là bãi biển Đồng Châu dài 5km, nơi đây đã hình thành hệ thống các khách sạn, nhà nghỉ cao tầng phục vụ du khách đến với Đồng Châu tắm biển, nghỉ dưỡng.



Điều thú vị là từ bãi tắm Đồng Châu, du khách có thể đi tàu, xuồng gắn máy ra thăm và tắm biển ở Cồn Thủ, Cồn Vành. Cách đất liền 7km, Cồn Thủ và Cồn Vành nổi lên như hai ngọn sóng xanh giữa biển khơi.



Theo kinh nghiệm du lịch biển Đồng Châu, các bạn nên đi vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Đây là khoảng thời gian khá nóng và ít khi có mưa nên sẽ rất lý tưởng cho việc tắm biển.



Bãi Đầm Trầu (Côn Đảo)



Bãi Đầm Trầu nằm ở phía ngoài của Vườn quốc gia Côn Đảo thuộc Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích khoảng 3,3ha. Bãi biển này sở hữu làn nước trong xanh cùng những dải cát vàng trắng mịn, được bao bởi những cánh rừng nguyên sinh đã tạo nên một nét đẹp rất riêng trong lòng du khách đến du lịch Côn Đảo.



Đặc biệt, bãi Đầm Trầu còn có những vách đá nhô ra ngoài biển cùng những rạn san hô rực rỡ đầy sắc màu càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bãi biển.









Khách du lịch có thể đến địa điểm này bằng xe máy hoặc taxi, chủ yếu là để tham quan, khám phá. Đồng thời họ cũng có thể tắm biển, câu cá, leo núi hoặc nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh nơi đây. Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm nhà thờ đá, mộ thi nhân Hàn Mặc Tử, Lầu Ông Hoàng... ở gần đó.



Khi đi đến bãi tắm này, du khách cũng có thể thưởng thứ những loại hải sản như ốc, sò, ghẹ, cua, mực, tôm, cá. Hải sản ở đây được chế biến ngay sau khi đi đánh bắt, chính vì vậy mà vẫn luôn giữ được mùi vị thơm ngon, đặc trưng.



Ngoài hải sản ra thì bún chả, mắm nhum, bánh hỏi, bánh xèo,... cũng là những món đặc sản.



Bãi Nồm (Phú Yên)



Bãi Nồm Phú Yên được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp thuần khiết của đồi núi với bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn trải dài thơ mộng, cùng biết bao cảnh đẹp đang chờ đợi bước chân của người lữ khách đến khám phá.



Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến bãi Nồm là cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ đến nao lòng, nước biển có màu xanh trong, lặng sóng, cùng bãi cát trắng mịn thoai thoải dần ra. Từ xa, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cánh rừng phi lao xen lẫn những đồi cát và có núi che chắn, bảo vệ ở hai đầu. Nơi đây còn rất vắng vẻ, nên vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chân thực.







Theo chia sẻ của các “thổ địa” ở đây, du khách nên ghé thăm bãi Nồm Phú Yên vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 8, bởi đây là thời điểm rất ít mưa, thời tiết tương đối thuận lợi, sẽ rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời trên biển.



Bãi Kỳ Co (Quy Nhơn)



Kỳ Co nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 20km về phía Đông Nam. Đây được coi là một địa điểm du lịch lý thú nhất tại Quy Nhơn với 2 mặt giáp núi và một mặt giáp biển. Rất thích hợp cho các dân phượt bằng xe máy.







Thiên nhiên ưu ái cho Kỳ Co dải cát vàng ôm trọn lấy làn nước trong xanh, bọc thành một hình vòng cung. Xung quanh biển là những vách đá to, kỳ vĩ và vững chãi che chắn tạo nên một vẻ đẹp vô cùng hoang sơ và độc đáo.



Đến với Kỳ Co, ngoài thú vui tắm biển hay tản bộ trên cát, bạn còn có thể thử sức với những trò chơi mạo hiểm, leo lên các ghềnh đá để nhảy xuống biển hay khám phá các hang động hun hút gió.



Theo Vietnam+