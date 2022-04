Thời khắc 'săn' ảnh đẹp trên đảo Lý Sơn

Đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), du khách được thả hồn trong khoảnh khắc mặt trời mọc hay đắm chìm lúc hoàng hôn nhuộm đỏ biển trời quê hương… Đây là thời khắc “săn” ảnh đẹp nao lòng.





Đối với những du khách trẻ khi đặt chân đến huyện đảo, nhiều người tìm đến đỉnh Thới Lới, Hang Câu… để ngắm cảnh mặt trời lúc bình minh và hoàng hôn. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách “săn” ảnh mặt trời trên biển xanh mênh mông.





Bóng hàng dừa dưới ánh mặt trời đỏ lựng lúc hoàng hôn khiến cánh đồng tỏi ở đảo Lý Sơn đẹp nao lòng. Ảnh: Huy Đạt

Nhiều bạn trẻ chinh phục đỉnh Thới Lới để ngắm hoàng hôn trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt

Đỉnh Thới Lới là địa điểm hút du khách nhất ở đảo Lý Sơn. Đứng trên đỉnh, du khách tha hồ chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt







Đỉnh Thới Lới còn được biết đến là địa điểm "sống ảo" của những bạn trẻ thời khắc hoàng hôn hay bình minh. Ảnh: Huy Đạt





Có mặt trên chuyến tàu cao tốc xuất phát từ TP.Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), lần đầu tiên bạn Trần Hoài Bão (quê Quảng Nam) được chinh phục hải trình 135 km đến với quê hương Hải đội Hoàng Sa.



Hoài Bảo chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em đến đảo Lý Sơn, khác với cách đây vài năm giờ đây Lý Sơn thay đổi khá nhiều, đẹp và sạch hơn trước. Đứng trên đỉnh Thới Lới, hướng mắt về biển cả bao la, thả hồn mình vào không gian hoàng hôn nhuộm tím khiến lòng mình nhẹ nhõm. Cảm giác khó tả...”.



Cùng nhóm bạn 6 người di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Lê Nguyên Phước An (quê tỉnh Khánh Hòa) đã chọn đỉnh Thới Lới là nơi tham quan đầu tiên khi đặt chân đến huyện đảo. Theo Phước An, hôm đó đảo Lý Sơn có nắng đẹp nên cả nhóm đã quyết định ngồi nhâm nhi cốc cà phê và ngắm hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới.



“Đặt chân đến đảo Lý Sơn vào buổi trưa thì cả nhóm đã tính đến chuyện ngắm hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới, là tín đồ chụp ảnh “sống ảo” nên cả nhóm thật sự bị mê hoặc bởi hoàng hôn nơi đây”, Phước An nói.





Các bạn trẻ đến từ khắp nơi nhưng có điểm chung là mê đắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới. Ảnh: Huy Đạt





Du khách chụp ảnh kỷ niệm lúc hoàng hôn ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt





Mặt trời đỏ lựng dần chuyển sang tím rực lúc hoàng hôn bao trùm huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt

Một góc biển mênh mông nhìn từ cảng Lý Sơn lúc mặt trời lặn.Ảnh: Huy Đạt

Du khách thức giấc thật sớm để tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng: cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn.Ảnh: Huy Đạt



Dẫn đoàn du khách 19 người từ TP.Hải Phòng đến đảo Lý Sơn du lịch, anh Nguyễn Văn Đại (hướng dẫn viên du lịch) cho biết hầu hết những du khách trong đoàn lần này đều là lần đầu tiên đến với đảo Lý Sơn. Khi đến Lý Sơn, được tham quan nhiều địa điểm lịch sử, tìm hiểu về cuộc sống của lính hải quân xưa và được ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên… nhiều du khách rất thích thú.



“Vẻ đẹp hoang sơ của Lý Sơn khiến nhiều du khách trong đoàn nao lòng, thêm nữa là người dân nơi đây rất mến khách. Tour Lý Sơn kéo dài 2 ngày 1 đêm, du khách sẽ đặt chân đến hầu hết những điểm du lịch nổi tiếng nơi đây và còn được thưởng thức hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng”, anh Đại giới thiệu.





Du khách dạo bước dọc bờ kè chắn sóng trên đảo Lý Sơn lúc mặt trời mọc. Ảnh: Huy Đạt

Cổng Tò Vò (đảo Lý Sơn) thu hút đông đảo du khách đến check-in vào sáng sớm. Ảnh: Huy Đạt





Du khách tại cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt







Người trẻ thỏa sức "sống ảo" trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt





Nhóm du khách đến từ TP.Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm tại cột cờ trên đỉnh Thới Lới (đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Huy Đạt





Theo Huy Đạt (TNO)