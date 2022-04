Du lịch Tây Ninh khởi sắc

Ngay khi dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, tỉnh Tây Ninh chuyển trạng thái phòng chống dịch bệnh sang từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành du lịch của tỉnh ngay lập tức khởi sắc trở lại với kết quả thu hút du khách khá ấn tượng trong quý 1-2022. Cùng với các giải pháp kích cầu du lịch hiệu quả, Tây Ninh đang vươn lên là một điểm đến an toàn, hấp dẫn.



Du khách tham quan, chụp hình trên đỉnh núi Bà Đen



Sức hút điểm đến núi Bà Đen



Tỉnh Tây Ninh có nhiều di tích lịch sử văn hóa với 95 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong đó, di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh núi Bà Đen (KDL Núi Bà Đen) với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu là một trong những nơi nổi tiếng nhất, thu hút hàng triệu du khách thập phương đến với Tây Ninh mỗi năm. Dịp Xuân Nhân Dần 2022, tại KDL Núi Bà Đen, nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo được đưa vào khai thác đã tạo sức hút lớn với du khách, điểm nhấn ấn tượng nhất là cụm công trình tâm linh gồm tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, hệ thống các đĩa nước trải dài từ chân tượng xuống khu vực bên dưới và khu trưng bày, triển lãm Phật giáo quy mô 4 tầng dưới chân tượng. Toàn bộ cụm công trình lấy tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (cao 72m, được tạo tác từ 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu. Năm 2020, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn xác lập kỷ lục tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi) làm trung tâm.



Đến với núi Bà Đen năm nay, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước không gian hoa được KDL đầu tư trang hoàng rực rỡ, sống động khắp khu vực đỉnh với 15.000 bông tulip rực rỡ, nhiều màu sắc, tạo nên điểm check-in được yêu thích nhất tại núi Bà Đen. Chị Hoàng Nga, du khách từ TPHCM, chia sẻ: “Hơn 1 năm rồi mới được trở lại lễ Bà vì dịch bệnh khiến việc đi lại khó khăn. Hồi tháng Giêng đến đây, tôi thấy mọi thứ như được khoác áo mới, quần thể núi Bà Đen đẹp hơn năm ngoái, nhiều điểm tham quan hơn. Công trình tượng Phật Bà được hoàn thiện thật sự ấn tượng, cảnh quan được đầu tư trang trí hết sức công phu”.



Sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 5-10-2017 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW. Ngày 13-12-2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 68-CTr/TU của Tỉnh ủy Tây Ninh.





Kết quả, tỉnh đã kêu gọi được một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Vingroup đầu tư Trung tâm thương mại Vincom, khách sạn đạt chuẩn 5 sao và nhà phố Shophouse, Công ty TNHH Xuân Cầu đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng kết hợp du lịch sinh thái tại đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng. Đặc biệt, Tập đoàn Sungroup đã hoàn thành hệ thống các tuyến cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, xây dựng được các khách sạn 3-5 sao; khu thương mại mua sắm Vincom... Các sản phẩm, dịch vụ du lịch được cải thiện về số lượng và chất lượng, lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch ngày càng nhiều. Trong giai đoạn 2016-2020, doanh thu du lịch tăng gần gấp 2 lần giai đoạn 2011-2015. Hiện nay, tỉnh đã thực hiện phê duyệt các quy hoạch phân khu Núi Bà, quy hoạch chi tiết các khu chức năng để triển khai mời gọi, thu hút đầu tư.



Đáng chú ý, trong quý 1-2022, sau thời gian ngưng hoạt động phòng chống dịch, du lịch Tây Ninh đã khởi sắc ấn tượng với kết quả ấn tượng như: lũy kế khách lưu trú đạt 700.000 lượt, đạt 96,8% so cùng kỳ (do chỉ mở cửa du lịch từ tháng 2, nên không có khách tháng 1-2022). Trong đó, khách lữ hành 6.500 lượt, tăng 120% so cùng kỳ, khách tham quan khu, điểm du lịch 2.264.740 lượt, tăng 84,6% so cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch 573,4 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ. Điểm nhấn chính của du lịch Tây Ninh là KDL Núi Bà Đen với kết quả thu hút khách tham quan quý 1-2022 cao nhất từ trước tới nay, lũy kế hơn 2,15 triệu lượt khách, nhiều hơn năm 2019 (thời điểm chưa ảnh hưởng dịch Covid-19) trên 450.000 lượt khách.



Theo ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, để đạt được kết quả thu hút du lịch như 3 tháng đầu năm 2022 là nhờ sự phối hợp của các ngành chức năng và cơ quan truyền thông, có thể nêu 5 bài học chính để du lịch của tỉnh khởi sắc, đó là: doanh nghiệp cần có sản phẩm du lịch mới; công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, sớm đưa toàn tỉnh trở lại vùng xanh; công tác bảo vệ an toàn, an ninh trong KDL; cơ sở hạ tầng kết nối từng bước được đầu tư đồng bộ, nhất là các tuyến đường kết nối với núi Bà Đen được xây dựng khang trang, rộng rãi; hệ thống sóng điện thoại, mạng wifi mạnh phục vụ du khách. Đáng chú ý, dù đã qua dịp lễ tết nhưng từ đầu tháng 3 đến nay lượng khách đến chiêm bái núi Bà Đen vẫn khá đều đặn, ngày thường bình quân trên 8.000 lượt khách/ ngày, hệ thống nhà hàng, khách sạn cũng thường xuyên kín phòng. Đây là kết quả rất khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo XUÂN TRUNG (SGGPO)