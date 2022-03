Lý Sơn vào mùa đẹp nhất...

Thời tiết bắt đầu vào hè, Lý Sơn - huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi vào mùa đẹp nhất thu hút đông đảo bạn trẻ đến du lịch trải nghiệm.

5 ngọn núi trên đảo là vết tích của 5 miệng núi lửa từng phun trào thuở xưa. Thiên nhiên ban tặng cho Lý Sơn nét đẹp hoang sơ, núi kỳ vĩ, biển xanh ngắt, thổ nhưỡng đặc biệt. Từ đó tạo nên một “vương quốc tỏi” độc đáo, gây thương nhớ. Mùa đẹp nhất ở Lý Sơn là vào hè.

Khung cảnh bình yên ở Lý Sơn. Ảnh: NÂU

Để đến đảo Lý Sơn, bạn có thể chọn các phương tiện di chuyển như máy bay, xe khách, xe lửa, xe máy, ôtô để đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Từ Sa Kỳ, bạn mua vé tàu để ra đảo. Giá vé tàu tùy thời điểm nhưng luôn dưới 200.000 đồng. Thời gian di chuyển ra đảo tầm 1 giờ đồng hồ. Bạn nên xem lịch trình tàu chạy trên Fanpage của Ban quản lý cảng Lý Sơn để sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp.

Hoàng hôn ở hồ nước Thới Lới

Trần Minh Lý (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết: “Thời điểm này đi chơi ở Lý Sơn là rất hợp lý. Biển xanh, nắng vàng nhưng không quá chói chang. Chuyến đi vừa rồi cả nhóm mình đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời từ vui chơi, tắm biển, ngắm cảnh đến ẩm thực và đặc biệt là nhận được sự nồng nhiệt tiếp đón của người dân Lý Sơn”.

Dưới đây là những trải nghiệm bạn trẻ không nên bỏ lỡ khi du lịch Lý Sơn:

Bình minh ở Mũi Ba Làng An

Nếu bạn đến cảng Sa Kỳ vào sáng sớm, hãy tranh thủ đón bình minh ở Mũi Ba Làng An – mũi đất đẹp cách cảng Sa Kỳ chỉ 4km. Mũi Ba Làng An được hình thành từ ba ngôi làng An Hải, An Kỳ và An Vĩnh thuộc xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nhân dân Ba Làng An là những người đã khai hoang nên đảo Lý Sơn và trực tiếp tham gia vào đội Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bình minh trên Mũi Ba Làng An

Mũi Ba Làng An mang nét đẹp hoang sơ với nhiều trầm tích nham thạch, những gò đá cao đen bóng, sóng vỗ vào bờ tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Đảo Lớn nhiều di tích

Tàu sẽ đưa bạn từ cảng Sa Kỳ đến đảo Lớn của Lý Sơn. Tại đây, bạn tha hồ đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên ở đỉnh Thới Lới, Cổng Tò Vò, Hòn Mù Cu.

Lý Sơn là quê hương của hải đội Hoàng Sa anh hùng, vì thế khi đến đây, bạn có thể ghé thăm Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải, Đình làng An Vĩnh - nơi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa hằng năm vào tháng 3 âm lịch, Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa.

Ngoài ra, đảo Lớn còn có Chùa Hang – ngôi chùa nằm ngay dưới chân núi Thới Lới, được xây theo kiểu hàm ếch và chùa Đục – nơi sở hữu bức tượng Quán Thế Âm hướng biển cao 27m.

Đảo Bé hoang sơ

Cách đảo Lớn chừng 3 hải lý về phía Tây Bắc, đảo Bé vẫn còn nguyên nét hoang sơ mà tạo hóa ban tặng. Từ đảo Lớn, bạn đi tàu ra đảo Bé tầm 15 phút, giá vé hai chiều là 100.000 đồng. Đảo Bé sở hữu những rạn san hô tuyệt đẹp cùng quần thể động thực vật thủy sinh phong phú. Hướng dẫn viên du lịch ở đảo Bé chính là những hộ dân nơi đây. Họ có đầy đủ các dịch vụ “nhà làm” như đưa đón khách bằng xe điện, xe máy, đưa khách đi tắm biển bằng thuyền thúng và cả dịch vụ lặn ngắm san hô.

Biển xanh và bờ đá độc đáo ở đảo Bé

Đảo Bé vì thế mà vừa hoang sơ, vừa đủ đầy thích hợp với những bạn trẻ muốn tìm về không gian êm ả, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và trải nghiệm cắm trại qua đêm, đốt lửa trại, đón bình minh trên đảo.

Ngắm Lý Sơn từ đỉnh Thới Lới

Đặc sản của Lý Sơn chính là hoàng hôn đẹp đến nao lòng trên đỉnh Thới Lới - ngọn núi cao nhất trên đảo Lý Sơn với độ cao 169 m so với mực nước biển. Thới Lới vừa có hồ nước ngọt trên đỉnh vừa có hang đá (Hang Câu) dưới chân núi và nhiều di chỉ khảo cổ chìm trong lòng đất.

Toàn cảnh biển đảo Lý Sơn nhìn từ đỉnh Thới Lới. Ảnh: NÂU

Núi Thới Lới được hình thành từ nham thạch. Từ trên đỉnh núi, bạn có thể thu trọn vẻ đẹp của biển đảo kỳ vĩ và những cánh đồng tỏi bạt ngàn của Lý Sơn. Hãy ghé nơi nào vào thời khắc mặt trời lặn để bản thân được xao xuyến trước vẻ đẹp của đất trời, biển núi.

Cổng Tò Vò gây tò mò

Đến Lý Sơn không thể không ghé Cổng Tò Vò – một vòm đá được hình thành từ nham thạch núi lửa, cao 2,5m. Quanh cổng Tò Vò là những bãi đá nham thạch, hình thù kỳ lạ nhấp nhô trên làn nước biển. Bình minh lẫn hoàng hôn ở cổng Tò Vò đều sẽ làm bạn đắm say.

Cổng Tò Vò vào khoảnh khắc hoàng hôn

Cánh đồng tỏi bạt ngàn

Lý Sơn là vương quốc tỏi của Việt Nam. Đến Lý Sơn, bạn sẽ thấy tỏi phơi trắng cả cánh đồng, khắp mọi lối đi. Người dân Lý Sơn sống với tỏi từ sáng sớm đến chiều tối. Tờ mờ sáng, những cuộc mua bán tỏi đã diễn ra khắp các chợ trên đảo. Buổi trưa, mọi người phơi tỏi, chiều ra đồng chăm sóc, tối đến cả nhà vẫn cùng nhau thu hoạch tỏi.

Tỏi trải khắp đảo Lý Sơn

Đồng tỏi ở Lý Sơn nằm dọc dài ven biển, đan xen giữa những đình làng, miếu thờ. Núi lửa cùng sự bồi đắp của cát biển tạo nên tinh hoa thổ nhưỡng khiến tỏi Lý Sơn trở nên nổi tiếng khắp nơi. Đến Lý Sơn, bạn cũng đừng quên thưởng thức món gỏi tỏi cùng hải sản nhé.

Homestay mộc mạc

Mô hình homestay ở Lý Sơn hoạt động rất đúng chất homestay. Với mức chi phí khá rẻ so với các điểm du lịch khác, bạn sẽ được ăn ở tại nhà người dân như một thành viên trong gia đình, cùng trải nghiệm nếp sống của người Lý Sơn, xem mọi người làm tỏi, đánh bắt cá. Cơ sở vật chất tại các homestay Lý Sơn có thể không quá khang trang nhưng chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái, ấm áp.

Người dân Lý Sơn sống cùng với tỏi

Chị Thuần (chủ một homestay tại thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn) cho biết: “Từ năm 2014, Lý Sơn có điện lưới quốc gia là gia đình tôi kinh doanh homestay đến tận bây giờ. Du khách lúc đông lúc vắng nhưng chúng tôi luôn giữ vững tinh thần xem tất cả mọi người là người nhà. Mình cứ vui vẻ, chân chất thì mọi người mới quý. Nhiều bạn đến Lý Sơn chơi rồi cứ quay lại nhiều lần cũng là vì không khí thân mật này”.