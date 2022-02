Săn mây trên đỉnh Tà Xùa

Lái xe như ngựa vía mất nửa ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân xuống mặt đất ẩm ướt của Tà Xùa - một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Nhiều người lên Tà Xùa, nhưng không phải ai cũng may mắn săn được mây, nhất là vào những ngày đầu năm mới…

Đến Tà Xùa khi trời đã mờ mịt tối, chúng tôi không thể phân biệt được khung cảnh ẩm ướt ở đây là do vừa có mưa, hay do sương mù đọng lại. "Do cả hai anh ạ. Tối nay vừa mưa, còn sương mù thì tối nào cũng có. Mai mà nắng thì sẽ săn được mây đấy" - cô gái bán ngô nướng bên đường nói với tôi - một người chưa bao giờ bước chân tới "thiên đường".

Giờ đây không chỉ riêng dân phượt gọi Tà Xùa là "thiên đường mây" nữa. Ngay cả tấm pano ở cổng chào trung tâm xã cũng ghi: "Thiên đường mây Tà Xùa kính chào quý khách". Tôi háo hức bước chân qua cửa ngõ "thiên đường", lòng nhẩm cầu ông trời cho ngày mai có nắng.

Mây dâng cao tới sát miệng vực, bám cạnh đường lên đỉnh Tà Xùa. Ảnh: N.Q

Ở độ cao gần 2.000m, khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, Tà Xùa là dãy núi nhỏ được bao quanh bởi lớp lớp đồi núi hùng vĩ, mây mù bao phủ quanh năm. Thời gian thích hợp để đến Tà Xùa khám phá thiên đường mây từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm.

Tuy nhiên có may mắn săn được mây hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là yếu tố khiến du khách có thể săn mây thành công. Sự xuất hiện mưa nhẹ vào đêm hôm trước và có nắng vào hôm sau sẽ giúp du khách chiêm ngưỡng những biển mây bồng bềnh.

Một người Mông bản địa say sưa thổi khèn trên “lưng khủng long”. Ảnh: N.Q

Đêm ở trung tâm xã Tà Xùa không hề tĩnh lặng. Hàng ăn phục vụ khách du lịch cả đêm. Ồn ào nhất vẫn là các quán nhậu có đông bạn trẻ.

Bà chủ homestay cho biết, bây giờ khách đến Tà Xùa ngày càng đông. Vào ngày lễ tết hoặc cuối tuần, nếu không đặt trước cả tuần thì không thể còn phòng nghỉ.

Đóng chặt cửa ở trong phòng nghỉ, bật loa nghe những bản nhạc nhẹ, cùng với nồi lẩu cá tầm nghi ngút khói, chúng tôi đón đợi sáng mai trời nắng để săn mây theo cách của riêng mình.

6 giờ sáng, Tà Xùa vẫn còn tối sẫm, nhưng tôi không kìm chế được sự tò mò, vội khoác chiếc áo gió để lao ra ngoài đường ngó nhìn trời đất. Đường miền núi vẫn ướt nhoét, nhưng không còn mưa bụi lắc rắc bay như tối qua nữa. Tôi chạy tới lan can đường, căng mắt nhìn về phía vực sâu trước mặt. Chỉ khoảng 15 phút sau, khoảng mây dưới vực đã hiện lên, vẫn còn màu xám bạc.

Khách du lịch say sưa chụp ảnh, chớp lấy khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Ảnh: N.Q

Tôi vội chạy về phòng loan tin vui, hối thúc mọi người chuẩn bị nhanh để có cuộc săn mây sắp tới.

Khi ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống thung lũng mây, cả không gian bừng sáng với cảnh núi non trùng điệp, hùng vĩ… Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước khung cảnh ngày mới. Từng đám mây cuộn mình như những chiếc chăn bông mới tinh được ai đó gói vội rồi tung lên trời. Tà Xùa phủ một màu trắng tinh khiết.