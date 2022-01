Vịnh Hạ Long chính thức mở cửa đón khách du lịch dịp đầu năm và tiến hành kiểm soát tốt dịch bệnh

Trong những ngày cuối năm, du khách cả nước nhận tin vui khi Vịnh Hạ Long chính thức mở cửa đón khách trở lại. Trong chuyến du lịch đầu năm tại Quảng Ninh, khách du lịch có thể yên tâm bởi công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được tăng cường trên các tàu, đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

Du lịch Quảng Ninh dịp đầu năm: Vịnh Hạ Long chính thức mở cửa đón khách du lịch



Du lịch Quảng Ninh dịp đầu năm: Lực lượng Cảng vụ Quảng Ninh kiểm tra danh sách hành khách tại tàu du lịch trước khi xuất bến. Ảnh: CTT Quảng Ninh

Vịnh Hạ Long hiện có hơn 500 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó có khoảng 200 tàu lưu trú nghỉ đêm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành du lịch gặp nhiều khó khăn, du lịch Quảng Ninh - ngành kinh tế chủ lực của tỉnh buộc phải "đóng băng", Vịnh Hạ Long dừng đón khách, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vận tải trên vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề.



Du lịch Quảng Ninh dịp đầu năm: Vịnh Hạ Long mở cửa đón khách dịp năm mới. Ảnh: dulichhalong

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từ đầu tháng 11/2021, Quảng Ninh đã tái khởi động, tổ chức khai thác hoạt động tham quan, du lịch trên Vịnh Hạ Long, gắn với các biện pháp phòng dịch.

Tuy nhiên, theo tổng hợp từ Cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa (Cảng vụ Quảng Ninh), lượng khách còn khá khiêm tốn. Cụ thể, trong 2 tháng cuối năm 2021, tàu du lịch đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long đã thực hiện vận chuyển 875 chuyến tàu, đưa hơn 14.000 lượt khách thăm vịnh, bằng 3% lượt hành khách thời điểm dịch chưa xuất hiện. Các chuyến tàu đưa đón du khách đảm bảo an toàn, không lây lan dịch bệnh Covid-19.

Du lịch Quảng Ninh dịp đầu năm: Quảng Ninh thực hiện nghiêm công tác kiểm soát dịch bệnh

Để đảm bảo hoạt động, Cảng vụ Quảng Ninh đã duy trì quân số, bám sát các kế hoạch, thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đối với các phương tiện thuỷ hoạt động đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long.

Đồng thời, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành, tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách, kiểm tra tải trọng của các phương tiện, thiết bị an toàn, công tác bảo vệ môi trường tại các cảng thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với đó, đơn vị đã vận hành hiệu quả hoạt động giám sát thông qua thiết bị hành trình GPS được lắp bắt buộc trên các phương tiện. Hệ thống này cho phép cơ quan chức năng nắm được các thông số về thời gian, vị trí, vận tốc... của tàu đang hoạt động.

Song song với đó là thống nhất và đưa vào quy chế hoạt động từng phần việc, gắn trách nhiệm của chủ cảng, chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên như: Trước khi xếp khách, phương tiện phải thực hiện vệ sinh các vị trí có tiếp xúc với khách bằng nước sát khuẩn; kết thúc hành trình thăm vịnh phải phun khử khuẩn toàn bộ phương tiện; khi xếp khách phải thực hiện nghiêm túc các quy định "5K" về phòng dịch, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để du khách trực tiếp phản ánh với cơ quan chức năng...



Du lịch Quảng Ninh dịp đầu năm: Du khách khai báo y tế trước khi xuống tàu tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh: CTT Quảng Ninh

Được biết, Cảng vụ Quảng Ninh đã xây dựng quy chế vận hành cụ thể, bám sát chỉ đạo của tỉnh, của Sở GTVT, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới, áp dụng trên các phương tiện.

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp tới hoạt động du lịch. Song ngành Du lịch Quảng Ninh đã đặt mục tiêu phấn đấu đón trên 9,5 triệu lượt khách, trong đó Vịnh Hạ Long là mục tiêu chiến lược để thu hút du khách.

Do đó, việc đảm bảo an toàn vận hành và an toàn phòng dịch hiệu quả ngay từ đầu của Cảng vụ Quảng Ninh sẽ góp phần nhanh chóng phục hồi du lịch địa phương.