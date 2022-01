Du lịch Hội An "hâm nóng" khi tết cận kề

Những ngày cuối năm, không khí du lịch Hội An rộn ràng hơn khi nhu cầu du lịch của du khách dịp này dần tăng cao trở lại.



Sôi động rừng dừa Bảy Mẫu ngày cuối tuần. Ảnh: Q.T

Dấu hiệu phục hồi

Dù không tổ chức nhiều sự kiện trước thềm Tết Nguyên đán 2022 do quy định phòng chống dịch bệnh nhưng Hội An vẫn có nhiều nhóm khách lẻ chọn là điểm nghỉ dưỡng, trải nghiệm bởi sở hữu không gian xanh, dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Cuối tuần qua, đoàn farmtrip Đà Nẵng - Hội An với gần 20 thành viên đại diện cho Trung tâm Thông tin tiến xúc du lịch Quảng Nam, các công ty lữ hành, hãng hàng không, cơ quan báo chí truyền thông đã khảo sát sản phẩm du lịch ở nhiều điểm đến của Hội An như: phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu, La Siesta Hội An Resort & Spa, Chic Chillax...

Tại các điểm đến này hiện đều có sự đổi mới rõ rệt theo hướng dịch vụ xanh, thân thiện với môi trường để thích ứng với bối cảnh mới sau tác động của dịch Covid-19.

Ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt - Đà (VIETDA Travel) thông tin, do khách nội địa hiện không ra nước ngoài du lịch được nên nhu cầu cho các chuyến du lịch trong nước dần tăng cao vào dịp cuối năm.

Ngoài Phú Quốc đang là điểm đến nổi bật nhất với lượng khách rất lớn thì combo Đà Nẵng - Hội An đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách.

Ông Vương Đình Mạnh - Tổng Giám đốc La Siesta Hội An Resort & Spa cho hay: “Vài tháng gần đây khi dịch bệnh được kiểm soát, công suất phòng của đơn vị đạt khoảng 10 - 20%.

Một tín hiệu tích cực là lượng khách đặt vào đầu tháng 2 (tức dịp Tết Nguyên đán) ở La Siesta Hội An Resort & Spa rất cao, gần như lấp đầy công suất phòng. Hy vọng điều này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian đến”.

Theo ông Đinh Văn Lộc, du lịch khu vực miền Trung trở nên sôi động hơn trong dịp cuối năm bởi đây là dịp diễn ra nhiều hội nghị tổng kết. Một số khách sạn thậm chí còn tăng giá vài chục % bởi lượng đặt phòng đạt rất tốt. Các cơ sở chỉ cần tung ra các gói combo hấp dẫn thì vẫn có nhiều cơ hội để thu hút được khách du lịch.

Sẵn sàng đón khách

Mặc dù chỉ lai rai khách nhưng hầu hết các cơ sở, hộ dân làm du lịch tại làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu hay Cù Lao Chàm vẫn luôn duy trì công việc sản xuất, lao động thường nhật để giữ sinh khí cho điểm đến. Hệ thống dịch vụ lưu trú hoặc duy trì hoặc tái mở cửa bởi lượng đặt phòng của khách đang tăng dần lên, nhất là với các cơ sở lưu trú cao cấp.



Nhiều cơ sở lưu trú ở Hội An, trong đó có La Siesta Hội An Resort & Spa đang phát triển sản phẩm theo hướng xanh, bền vững. Ảnh: Q.T

Ông Vương Đình Mạnh chia sẻ: “Thời gian qua chúng tôi luôn là một trong những đơn vị tiên phong ở Hội An mở cửa phục vụ du khách dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh.

Suốt hai năm qua, với việc cố gắng duy trì một lượng nhân viên cơ bản, La Siesta Hội An Resort & Spa đang tiếp tục phát triển theo hướng du lịch xanh và không gian, sản phẩm được du khách đánh giá là còn tốt hơn so với trước đây.

Đây là thời điểm thích hợp cho khách nội địa có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ lưu trú cao cấp bởi mức giá lẫn chất lượng dịch vụ đều đang quá tốt, phải chăng”.



Đây là thời điểm thích hợp nhất để khách nội địa trải nghiệm dịch vụ lưu trú cao cấp tại Hội An với mức giá phải chăng. Ảnh: Q.T

Hiện nay, Hội An cũng đang tích cực chuẩn bị các sản phẩm nhằm phục vụ cho Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ khai mạc vào cuối tháng 3 tới tại Công viên Ấn tượng Hội An.

Được biết, tại Hội An sẽ có khoảng 40 sự kiện (chiếm 2/3 tổng số sự kiện của Năm du lịch quốc gia 2022) diễn ra xuyên suốt từ khi khai mạc Năm du lịch quốc gia đến cuối năm 2022. Điều này được kỳ vọng sẽ là trợ lực giúp du lịch Hội An nói riêng cũng như Quảng Nam nói chung hồi sinh mạnh mẽ trong năm nay.

Ông Phạm Vũ Dũng - Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ Hoa Hồng cho biết, ưu tiên hàng đầu của khách nội địa trong chuyến du lịch là phải có bộ ảnh mang về nên các điểm đến, cơ sở du lịch cần phải chú ý, cải tiến sản phẩm theo hướng chú trọng vào điều này nếu muốn thu hút được khách nội địa.