Gia Lai kỳ vọng mùa du lịch cuối năm

(GLO)- Những đoàn khách lẻ hoặc đi theo nhóm nhỏ đến Gia Lai trong những ngày qua như những cánh én mang hơi thở mùa xuân đến cho ngành du lịch, dịch vụ. Các cơ sở kinh doanh du lịch cũng đang chuẩn bị để đón đầu nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi của du khách lẫn người dân trong mùa Giáng sinh và kỳ nghỉ Tết Dương lịch.





Những nốt nhạc vui



Cuối tuần trước, Paksong Farmstay Gia Lai (34/3 Nơ Trang Long, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đón 2 nữ du khách Hà Nội đầu tiên trong giai đoạn bình thường mới. Họ lưu trú tại đây 3 ngày, sau đó khởi hành đi Đà Lạt. Còn Xom Organic Farmstay (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) cũng thường xuyên đông khách dịp cuối tuần kể từ khi dịch bệnh lắng xuống. Đầu tháng 12, tour du lịch cắm trại, trải nghiệm thiên nhiên của anh Vũ Đức Thu Ân (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng tất bật khi phục vụ một nhóm du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh sau gần nửa năm tạm dừng do dịch bệnh.

Du khách TP. Hồ Chí Minh trải nghiệm du lịch xanh Gia Lai. Ảnh: Vũ Đức Thu Ân



Khách đến Gia Lai tuy chỉ là các nhóm nhỏ nhưng cũng mang đến luồng sinh khí mới cho bức tranh du lịch địa phương. Anh Vũ Đức Thu Ân cho biết: “Khách ngoại tỉnh bắt đầu đến Gia Lai cho thấy du lịch đang dần chuyển động. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn tâm lý e ngại vì dịch bệnh nên có xu hướng lựa chọn những tour trải nghiệm thiên nhiên. Do đó, chúng tôi chú trọng nâng cao chất lượng các tour này, nhất là hướng vào thị trường khách du lịch là người dân địa phương. Cái khó là du khách địa phương đã quá quen thuộc với các thắng cảnh Gia Lai nên cần tạo ra hoạt động, trải nghiệm mới mẻ và đây là thử thách đối với chúng tôi”.



Các chuyên gia cho rằng, mở cửa du lịch trong giai đoạn bình thường mới cần xem mỗi người dân địa phương như một khách du lịch. Đây là thị trường tiềm năng đòi hỏi người làm du lịch không ngừng nỗ lực làm mới các sản phẩm để phù hợp với thị hiếu người dân. “Đối với khách du lịch nội tỉnh, chúng tôi đáp ứng mọi tiện nghi như lều trại, túi ngủ, ẩm thực phù hợp với hoạt động dã ngoại, phương tiện chèo sup ở ao hồ, sông suối. Nhiều gia đình ở Pleiku có xu hướng cùng nhau đi cắm trại gần nhà. Sắp tới, chúng tôi cố gắng tổ chức thêm tour khám phá thắng cảnh bằng xe đạp để người dân được trải nghiệm Gia Lai theo một cách khác”-anh Ân cho biết.



Kỳ vọng mùa du lịch cuối năm



Giáng sinh và kỳ nghỉ Tết Dương lịch đang tới gần, mọi người đều có nhu cầu “xê dịch” hoặc đoàn tụ gia đình trong không khí đầm ấm. Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ cũng sẵn sàng cung ứng các sản phẩm cho mùa du lịch cuối năm. Công ty Huấn luyện kỹ năng đồng đội Tây Nguyên đưa ra 2 lựa chọn với tour “Đón Giáng sinh trên đỉnh Chư Nâm” (ngày 25 và 26-12) và “Chào năm mới 2022 trên đỉnh nóc nhà phía Tây” (ngày 1 và 2-1-2022). Anh Phạm Long Trọng-Giám đốc Công ty-cho biết: “Đây là những tour ngắn ngày phù hợp với kỳ nghỉ lễ của mọi người. Giáng sinh và chào năm mới 2022 đều là thời khắc ý nghĩa. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng gia đình, bạn bè đón khoảnh khắc giao thời cùng những tấm ảnh đắm mình vào thiên nhiên hùng vĩ ở nóc nhà Pleiku, ngắm Phố núi về đêm, toàn cảnh bờ đập thủy điện Ia Ly và Biển Hồ mênh mông, tạm biệt những tia nắng cuối ngày và chào đón bình minh cùng mây trắng bồng bềnh trên đỉnh núi cao 1.472 m so với mực nước biển”. Anh Ân cho biết cũng triển khai các tour dành cho mùa Giáng sinh và chào năm mới ở những không gian, địa điểm trải nghiệm đặc biệt như cắm trại ở rừng thông ven Biển Hồ, đập Tân Sơn hoặc leo núi Chư Nâm, trekking thác 50. Anh cũng nhận làm các tour “thích ứng” tùy yêu cầu của các gia đình và du khách.



Du khách khám phá đỉnh Chư Nâm (huyện Chư Păh). Ảnh: Vietjoy Tourist



Các nhà hàng ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực truyền thống-nơi thu hút du khách không chỉ bởi các món ăn mà còn hấp dẫn bởi phong vị văn hóa đặc trưng cũng có sự chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm. Nhà hàng Cơm Quê (31 Lê Lai, TP. Pleiku) tạo ra bầu không khí ấm áp với những cây thông bằng gỗ đầy phá cách để chào đón thực khách trong mùa Giáng sinh an lành. Cùng với những chú tuần lộc bằng gỗ đeo nơ đỏ, ông già Noel với bộ cánh đỏ rực đặc trưng mang đến cảm giác ấm áp, tràn ngập hy vọng cho một năm mới sắp đến. Trong khi đó, chuỗi nhà hàng ăn uống, cà phê của Ngon Avatar cũng thắp sáng không khí Noel bằng không gian mới phù hợp chủ đề Giáng sinh và năm mới. Anh Văn Quốc Việt-CEO của chuỗi nhà hàng ẩm thực này-cho biết: “Ẩm thực đã góp phần tôn thêm sự trải nghiệm cho du khách khi đến Gia Lai. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh, chúng tôi không có các chương trình lớn như mọi năm, chỉ tập trung trang trí lại không gian cho ấm cúng và làm mới sự trải nghiệm. Bên cạnh đó, đón đầu xu hướng phục vụ khách du lịch là “người Gia Lai đi du lịch Gia Lai”, chúng tôi cũng có một số chương trình phục vụ tại chỗ như giới thiệu thức uống mới, tổ chức triển lãm cà phê và pha chế thức uống quy mô nhỏ, tung ra các combo khuyến mãi… để người dân có cảm giác đang đi du lịch”.



Ngoài các tour trải nghiệm thắng cảnh thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực, dịp này, Pleiku có một số địa điểm văn hóa giải trí đang thu hút giới trẻ như “chợ trời” Time Zone (195 Lê Thánh Tôn). Du khách có thể đến đây để mua đồ, cùng tham gia hoạt động tô tượng, vẽ tranh cùng bạn bè. Nhiều người đi “chợ trời” không phải để “săn” đồ mà để hòa mình trong không khí lễ hội cuối năm, thưởng thức khoai mật nướng, trứng nướng, bắp nướng mỡ hành, uống nước đậu nành nóng trong tiết trời đông lạnh Phố núi. “Chợ trời” mở cửa thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Chùa cổ Bửu Minh nằm giữa đồng trà có lịch sử hình thành hàng thế kỷ là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của du lịch Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc



Tìm một địa điểm vui chơi trong mùa Giáng sinh, tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới cũng sẽ mang đến những cảm xúc mới lạ. Sau dịch bệnh, du khách có nhu cầu lưu trú tại các farmstay, homestay với không gian thoáng rộng, gần gũi thiên nhiên nông nghiệp đặc thù của Gia Lai. Nếu không ở qua đêm thì các nông trại đô thị cũng xứng đáng là địa điểm đón Giáng sinh hay năm mới lý tưởng với những trải nghiệm thú vị. Các gia đình có thể đặt một bàn ăn tối giữa bãi cỏ xanh ở Xom Organic Farmstay, Paksong Farmstay Gia Lai, Tiên Sơn Homestay Pleiku, Farmstay Mẹ Thu… để cùng đón Giáng sinh hay mừng năm mới. Không gian vừa đủ thoáng rộng để gạt bỏ nỗi lo dịch bệnh, vừa đủ ấm áp không khí gia đình, người thân. Du khách còn có nhiều lựa chọn với những quán cà phê ngoại ô cực chất như ChiuHiu, Ông Ngoại… Đến đây, du khách không chỉ thưởng thức đồ uống hấp dẫn mà còn thu vào trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên riêng có của vùng đất cao nguyên.



Thích ứng an toàn, linh hoạt

Sự hùng vĩ của thiên nhiên Gia Lai thích hợp với xu hướng du lịch xanh sau đại dịch. Ảnh: Vũ Đức Thu Ân



Sau thời gian dài bị ảnh bưởng bởi đại dịch, du lịch gần như phải xây lại từ những viên gạch đầu tiên. Ông Nguyễn Tấn Thành-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh-cho biết: Sau khi có quy định tạm thời về du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, một số địa phương đã triển khai các tour thí điểm tạo nên sinh khí mới cho bức tranh du lịch nói chung. Về nguồn nhân lực, ngành du lịch, dịch vụ Gia Lai hiện hơn 700 người đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19. Các chính sách hỗ trợ chung của Nhà nước đã đến với các doanh nghiệp và đội ngũ hướng dẫn viên. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch được giảm tiền thuê đất, giãn thời hạn nộp thuế; các cơ sở lưu trú cũng được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, tiếp nhận khách lưu trú… Đó là những điều kiện thuận lợi để tái khởi động du lịch cuối năm và mở ra nhiều kỳ vọng cho năm mới 2022.



Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng đề xuất: “Tỉnh cần sớm ban hành kế hoạch về thích ứng an toàn trong ngành du lịch để tạo ra sự đồng bộ, tránh chồng chéo đối với các doanh nghiệp. Chỉ khi có những quy định thống nhất về thích ứng an toàn, linh hoạt trong du lịch, trên nền tảng ổn định, các doanh nghiệp mới mạnh dạn chào bán các sản phẩm và tổ chức chuỗi du lịch, dịch vụ khép kín. Hiện một số tỉnh đã ban hành kế hoạch thích ứng an toàn riêng cho ngành “công nghiệp không khói”, các đơn vị dịch vụ du lịch dựa vào đó để triển khai hoạt động thuận lợi, thực hiện đúng tinh thần vừa mở cửa du lịch, vừa phòng-chống dịch an toàn, hiệu quả”.



HOÀNG NGỌC