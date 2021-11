Miền Trung liên kết phát triển du lịch hướng tới khách Hàn Quốc

Quảng Nam-Đà Nẵng-Thừa Thiên-Huế-Quảng Bình phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu về du lịch 4 tỉnh, thành phố của miền Trung đến thị trường khách Hàn Quốc.



Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Chiều 22/11, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng làm Trưởng nhóm liên kết 4 địa phương gồm: Quảng Nam-Đà Nẵng-Thừa Thiên-Huế-Quảng Bình phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu về du lịch 4 tỉnh, thành phố của miền Trung (Việt Nam) đến thị trường khách Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Ahn Min Sik, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cùng hơn 150 khách mời đại diện các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, trong đó có khoảng 80 đơn vị lữ hành Hàn Quốc tham dự.

Hội thảo được tổ chức ngay khi Quảng Nam và Đà Nẵng công bố và triển khai phương án đón khách quốc tế sau chủ trương đồng ý từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng thời điểm, nhiều đối tác lữ hành Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tổ chức chuyến bay thuê chuyến và các tour trọn gói khép kín cho khách hàng trong dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 và Tết Dương lịch 2022.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình, cho biết để triển khai mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế theo phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt và hiệu quả để phòng chống dịch. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho 5 địa phương là Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ninh mở cửa đón khách quốc tế.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng đã có hướng dẫn triển khai chương trình thí điểm đón khách quốc tế theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11/2021. Dự kiến vào tháng 6/2022 trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, sẽ mở cửa hoàn toàn chào đón du khách quốc tế đến tham quan Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam nói chung và tại các địa phương được thí điểm đón khách du lịch quốc tế về cơ bản đã được kiểm soát và tỷ lệ tiêm vaccine đã đạt trên 67% đối với các đối tượng trên 18 tuổi.

Đặc biệt, lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch của các địa phương đã cơ bản được tiêm phòng; các địa phương cũng đã triển khai các hoạt động chào đón các du khách quốc tế trong chương trình thí điểm đón khách quốc tế trở lại.

Tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam hiện nay, chính quyền đã nhận được nhiều đề nghị gửi khách đến du lịch. Trong thời gian tới, hai địa phương này cũng sẽ đón các đoàn khách du lịch, đặc biệt là các đoàn khách đi theo chương trình du lịch thí điểm đến từ Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng chia sẻ hiện nay quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực và Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Với quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân mật thiết giữa hai nước đã góp phần đảm bảo sự phát triển cho con đường kinh doanh, giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong đó có du lịch.

Sau khi dịch từng bước được khống chế, đây là thời điểm thích hợp và cần thiết để trao đổi về việc phục hồi du lịch, hướng tới mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Buổi hội thảo sẽ là cơ hội để các bên cùng nhau lắng nghe và ghi nhận những đề xuất, sáng kiến, giải pháp để khôi phục lại hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19 tạo động lực cho phát triển kinh tế và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, cho biết các nước trên thế giới đã chịu thiệt hại rất lớn do dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào năm 2020. Miền Trung Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng là điểm du lịch tiêu biểu mà người Hàn Quốc đến nhiều nhất. Số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến miền Trung vào năm 2015 là khoảng 210.000 người, năm 2016 khoảng 470.000 người, 2017 khoảng 870.000 người, 2018 khoảng 1,5 triệu người và năm 2019 có khoảng 1,8 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến miền Trung, chiếm 41% tổng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam trong năm 2019.

Mỗi năm lượng khách du lịch Hàn Quốc đều tăng. Từ sau tháng 3/2020 khách du lịch Hàn Quốc đã ngừng đến Việt Nam do dịch COVID-19. Tuy nhiên Việt Nam đã kiểm soát tốt được dịch COVID-19 và đang dần khắc phục vượt qua đại dịch và Chính phủ Việt Nam đang có những biện pháp quan trọng để phục hồi nên kinh tế.



Đại biểu Hàn Quốc phát biểu trực tuyến tại hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, vui mừng vì gần đây Việt Nam và Hàn Quốc đã dần mở cửa trở lại và bắt đầu đón khách du lịch quốc tế từ một số quốc gia nhất định và theo từng giai đoạn.

“Việc khách du lịch Hàn Quốc rất thích đến du lịch miền Trung Việt Nam đã được xác nhận,” ông Ahn Min Sik nói và đưa ra ví dụ như vào tháng 1/2021, trên một trang Homeshopping Hàn Quốc, một tour du lịch Đà Nẵng đã bán được 5.000 phòng chỉ trong vòng một giờ; điều đó cho thấy nhu cầu du lịch trong, ngoài nước của khách Hàn Quốc vẫn cao như trước, dù trải qua thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Nếu mở cửa trở lại, khách du lịch Hàn Quốc vẫn đến miền Trung Việt Nam nhiều như trước.

Theo ông Ahn Min Sik, sau đại dịch, cuộc sống và thị trường du lịch sẽ có những thay đổi nhất định, về cơ bản vấn đề quan trọng nhất vẫn là an toàn. Khách du lịch sẽ lựa chọn những điểm du lịch, nơi có không gian tự do thoải mái so với những nơi quá đông đúc khách du lịch.

Bên cạnh đó, việc địa phương kiểm soát dịch ở mức độ nào, hoặc khả năng tiếp cận với những thông tin liên quan và mức độ an toàn cũng sẽ trở thành điểm thu hút của địa phương đó đối với khách du lịch.

Tại hội thảo, các địa phương đã cung cấp thông tin về lộ trình mở cửa đón khách quốc tế, cũng như thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ điểm đến nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các đơn vị trong việc thiết lập lại trao đổi khách giữa Hàn Quốc và các địa phương miền Trung.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ các ý kiến phản hồi của các cơ quan ngoại giao, các công ty, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước để có các bước chuẩn bị đón du khách tốt hơn.