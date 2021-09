Quảng Ninh mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh từ hôm nay, 21.9

Sau hơn 80 ngày giữ được địa bàn an toàn, tỉnh Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh từ hôm nay, 21.9.

Quảng Ninh cho phép vịnh Hạ Long đón khách du lịch nội tỉnh. Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Bắt đầu từ hôm nay 21.9, tỉnh Quảng Ninh cho phép các hoạt động du lịch nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Ngoài ra, trong 2 tháng 11 và 12 tới, tỉnh Quảng Ninh tái khởi động các chương trình kích cầu du lịch để thu hút khách ngoại tỉnh. Trong đó, tập trung ở các địa phương phía Bắc; chỉ thực hiện đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Khách du lịch đến Quảng Ninh bắt buộc phải tiêm 2 mũi vaccine và có xét nghiệm PCR trong 48 giờ.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên áp dụng các mô hình du lịch không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng dân cư, các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao. Khuyến khích các tour du lịch lưu trú dài ngày, khép kín. Nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh cũng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện xét nghiệm định kỳ và làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Việc giám sát quy định phòng dịch đối với các hoạt động du lịch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Việc mở lại các hoạt động du lịch của Quảng Ninh là dựa trên cơ sở địa phương này đã trải qua 85 ngày (từ 28.6 đến nay) không phát hiện ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccIne phòng Covid-19, đạt 85,47% kế hoạch, theo đó, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra.

Được biết, 9 tháng của năm 2021, do chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, Quảng Ninh đón gần 2,6 triệu lượt khách, giảm 56,1% cùng kỳ 2020, bằng 31,9% so với kịch bản (8,1 triệu lượt khách). Tổng doanh thu du lịch đạt 5.045 tỉ đồng, giảm 59,1% cùng kỳ 2020 đạt 31,1% so với kịch bản (kịch bản 16.200 tỉ đồng).