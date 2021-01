Sáng 16-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2021, Đà Lạt - Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn bốn triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (khách qua lưu trú); trong đó, khách quốc tế khoảng 150 nghìn lượt.

Dịch vụ du ngoạn thiên nga trên hồ Xuân Hương - Đà Lạt luôn hấp dẫn du khách.

Năm 2020, địa phương đặt mục tiêu đón hơn 7,8 triệu lượt du khách. Trong đó, khách nội địa hơn 7,2 triệu lượt và khách quốc tế hơn 580 nghìn lượt; khách qua lưu trú khoảng 5,3 triệu lượt.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, tổng lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng chỉ đạt 51,3% kế hoạch và giảm hơn 44% so năm 2019. Trong đó, khách quốc tế chỉ đạt 120 nghìn lượt, giảm 77,5% và khách nội địa giảm 41,5%; khách qua lưu trú hơn 3,6 triệu lượt, giảm gần 25% so năm 2019.

Hiện, toàn tỉnh Lâm Đồng có 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, hơn 60 điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách; cùng hơn 2.540 cơ sở lưu trú du lịch, với tổng số hơn 29,4 nghìn phòng (chủ yếu tập trung tại TP Đà Lạt); 47 đơn vị kinh doanh lữ hành - vận chuyển du lịch.

Chợ đêm Đà Lạt luôn thu hút du khách trên hành trình trải nghiệm phố núi.

Dự báo, năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chiến lược của ngành du lịch địa phương là thu hút lượng khách nội địa, với nhiều chương trình kết nối tour tuyến, kích cầu du lịch trong mùa du lịch, dịp lễ tết và đặt mục tiêu đón hơn bốn triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng qua đăng ký lưu trú.

Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021 vừa qua, Đà Lạt - Lâm Đồng đón khoảng 70 nghìn lượt du khách; trong đó, khách nội địa hơn 69 nghìn lượt và tổng lượng du khách qua lưu trú khoảng 60 nghìn lượt. Lượng du khách chọn Đà Lạt - Lâm Đồng tham quan, trải nghiệm với con số đáng ghi nhận ngay từ đầu năm, kỳ vọng cho sự phát triển ngành du lịch trên thành phố ngàn hoa.

MAI VĂN BẢO (NDĐT)