Ngày 11.10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, H.Phù Cát (Bình Định).

Toàn cảnh Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Bình Định ẢNH: DŨNG NHÂN

Công trình Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được xây dựng theo lối kiến trúc cổ trên khu đất rộng 1,2 ha, bao gồm các hạng mục chính như: cổng tam quan, nhà quản lý, nhà soạn lễ, nhà vọng cảnh, nhà bia, sân hành lễ, đền thờ… Tổng vốn đầu tư cho công trình hơn 15 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là nơi tưởng nhớ, tri ân công đức của người anh hùng dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868), sinh tại làng Bình Nhựt, H.Cửu An, Phủ Tân An (nay thuộc xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) nhưng nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, H.Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Cắt băng khánh thành Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Bình Định ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nổi tiếng giỏi võ từ nhỏ, cương trực, nghĩa hiệp, giàu lòng yêu nước, thương dân. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp ở Nam bộ, đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt, trong đó có 2 chiến công vang dội: Đốt cháy và làm chìm tàu L'Espérance (tàu “Hy vọng”) trên vàm Nhựt Tảo năm 1861 và tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá năm 1868.

Khi ông bị giặc Pháp bắt, bọn chúng tìm mọi cách thuyết phục, dụ dỗ, chiêu hàng nhưng không thành công. Cuối cùng chúng xử chém ông vào ngày 27.10.1868 (nhằm ngày 12.9 năm Mậu Thìn).

“Ý chí đấu tranh anh dũng và và sự hy sinh bất khuất của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc với câu nói bất hủ: Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Tiểu sử anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được khắc tại nhà bia của đền thờ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Hiện mộ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang) nhưng nhân dân đã xây dựng đền thờ ông ở nhiều tỉnh, thành như: Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An… Lễ tưởng niệm ông được nhân dân tổ chức rất trang trọng vào các ngày 27, 28, 29.8 âm lịch hàng năm.

Thế "tọa sơn ngọa thủy" của Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ẢNH: DŨNG NHÂN

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho biết thêm công trình Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực càng được nâng cao giá trị khi có thế “tọa sơn ngọa thủy”, phía sau và bên hông được bao bọc bởi dãy núi với những khối đá lớn, trước mặt là bãi biển đẹp.

Theo Hoàng Trọng (Thanh Niên)