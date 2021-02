Khởi tố 3 đối tượng xông vào nhà chém người đêm mùng 1 Tết

3 đối tượng xông vào nhà chém người đêm mùng 1 Tết ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố tội cố ý gây thương tích.



Vụ hàng chục thanh niên xông vào nhà chém người: Tạm giữ nhiều người

Hình ảnh nhóm đối tượng xông vào nhà chém người đêm mùng 1 Tết ở Hương Khê được camera gia đình thu lại. Ảnh cắt từ clip.



Chiều 19.2, tin từ VKSND huyện Hương Khê cho biết, đơn vị đã phê chuẩn 3 quyết định khởi tố bị can tội cố ý gây thương tích từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê.



Danh tính các bị can gồm Trần Đức Thắng (sinh năm 1995, trú thành phố Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1997) và Hà Tuấn Anh (sinh năm 1996) cùng trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê.



Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12.2 (mùng 1 Tết), trong lúc uống rượu tết tại nhà ông Trần Văn Hà (tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê) thì giữa Trần Đức Thắng và Nguyễn Quyết Tiến (tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê) xảy ra mâu thuẫn.



2 người bị chém thương tích ở đầu và tay. Ảnh: DC.



Sau đó, Thắng đã bỏ đi rồi gọi một nhóm đối tượng hơn 10 người quay lại mang theo hung khí chém anh Tiến tại nhà anh Hà. Hậu quả, anh Tiến bị thương nặng ở tay và thâm tím mắt. Lúc đó, người nhà của anh Hà là Trần Minh Tiến (sinh năm 1998, trú xã Gia Phố) vào can ngăn cũng bị chém vào mặt.



Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hương Khê đã có mặt ở hiện trường thu thập thông tin, triệu tập nhiều đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Khi đủ căn cứ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nói trên.

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-3-doi-tuong-xong-vao-nha-chem-nguoi-dem-mung-1-tet-881815.ldo



Theo TRẦN TUẤN (LĐO)