Truy sát hàng xóm vì bị chửi "con hoang"

Cho rằng mức án 9 năm tù tội “Giết người” do TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiền (1996, trú xã Phước Ninh, H. Nông Sơn, Quảng Nam) là chưa thích đáng, VKSND tỉnh Quảng Nam đã kháng cáo để xét xử lại. Ngày 14-1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo.



Nam giám đốc bị tình địch truy sát khi đang nấu cơm với bạn gái

Vụ cầm dao xông vào nhà mẹ vợ cũ truy sát: 2 chị gái tử vong

Bị cáo Lê Văn Hiền tại phiên tòa.



Theo bản án, khoảng 18 giờ 4-2-2020, Hiền đến 1 quán cà-phê gần nhà uống nước. Tại đây, Hiền thấy ở bàn bên có gói thuốc nên đến mở lấy 1 điếu hút. Lát sau, Hiền có cảm giấc lâng lâng nên quay về nhà nằm nghỉ. Nằm được một lúc thì Hiền đi dạo quanh xóm, ngang qua nhà bà Nguyễn Thị L. (1951). Lúc này, Hiền chợt nhớ đợt Tết Nguyên đán 2020, lúc Hiền dẫn bạn gái về nhà chơi và bị bà L. chửi rằng: “Đúng là thứ con không cha, không ai dạy”. Nghĩ đến chuyện này, Hiền cảm thấy ấm ức, cho rằng bà L. xúc phạm mình nên muốn đánh bà L. để hả cơn giận.



Sau đó, Hiền “thủ” 1 con dao rồi mở cửa đột nhập nhà tìm bà L. “tính sổ”. Hiền nấp sau tấm nệm dựng trên tường, lúc bà L. bước đến liền xông ra khống chế, đánh liên tiếp vào mặt bà L. Sau đó, Hiền rút con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào tay, vai, cổ, ngực bà L. Lúc bà L. giật được con dao, hô hoán kêu cứu thì Hiền liền bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đến đưa bà L. ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Kết quả giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, bà L. bị đâm nhiều nhát dao với tỷ lệ thương tích là 32%.



Nhận tin báo, lãnh đạo CAH Nông Sơn đã chỉ đạo Đội CSHS CAH Nông Sơn khẩn trương tiếp cận bảo vệ hiện trường vụ án. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA phát hiện, thu giữ 1 con dao nhọn thủ phạm dùng để gây án và 1 chiếc mũ lưỡi trai. Từ manh mối chiếc mũ rơi tại hiện trường, CAH đã vận động người dân nhận dạng và xác định nghi can chính là Lê Văn Hiền nên tiến hành truy nóng nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Qua công tác nắm tình hình, CAH phát hiện đối tượng Hiền đang ẩn nấp tại một khu đồi tại địa bàn và sẽ “hạ sơn” đón chuyến xe vào TP Hồ Chí Minh khởi hành vào sáng 5-2-2020 nên mật phục, bắt giữ. Tiến hành xét nghiệm, CAH xác định Hiền dương tính với chất ma túy, loại ma túy tổng hợp.



Tại phiên tòa, đại viện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, hành vi bị cáo Hiền cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bị hại L. thể hiện tính chất manh động, côn đồ. Do đó, mức án mà TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Hiền 9 năm tù là chưa tương xứng với tội danh. Về vấn đề này, vị luật sư bào chữa cho bị cáo Hiền lại cho rằng, hành vi của bị cáo Hiền cầm dao đâm bị hại L. mục đích để trút giận, không hề muốn tước đoạt mạng sống của bị hại. Bởi bị cáo ra tay đâm bị hại nhiều nhát dao nhưng vết thương không trúng chỗ hiểm, không sâu và chỉ gây thương tích 32%. Đồng thời trước thời điểm gây án bị cáo đã sử dụng chất ma túy sinh ảo giác dẫn đến không làm chủ được hành vi.



“Chuyện bị hại chửi bị cáo rằng con không cha đã lâu, nhưng bị cáo không hề có ý đánh bà L. Nhưng sau khi hút điếu thuốc đó, bị cáo lại nảy sinh nhiều ảo giác nhớ lại chuyện cũ, dẫn đến có những hành động vượt quá khả năng kiểm soát của bản thân. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại. Bị cáo mong bị hại tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ mà bị cáo đã gây ra, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm, chăm lo cho người mẹ già đang mong từng ngày bị cáo trở về”, bị cáo Hiền nghẹn ngào nói lời sau cùng.



Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định: Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Hiền. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo tăng hình phạt cho bị cáo Lê Văn Hiền của VKSND tỉnh, tuyên y án sơ thẩm.

Theo QUỐC VINH (cadn)