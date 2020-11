Nam giám đốc bị tình địch truy sát khi đang nấu cơm với bạn gái

Đang nấu cơm với bạn gái, anh Nguyễn T.N. bị Đinh Hoàng Giang mang dao xông vào truy sát, đâm chém nhiều nhát đến tử vong.



Ghen tuông, đâm tình địch và rạch mặt "vợ hờ" lãnh án 9 năm tù

Ghen tuông với "cái bóng", người đàn ông hành hung vợ tử vong

Đinh Hoàng Giang phải nhận mức án tử hình vì truy sát tình địch trong cơn ghen tuông. Ảnh: V.Dũng.



Ngày 13.11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Đinh Hoàng Giang (33 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và tuyên tử hình bị cáo tổng cộng hai tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.



Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, vì ghen tuông mù quáng bị cáo đã tước đoạt đi mạng sống; gây đau thương cho gia đình bị hại.



Theo bản án, ngày 9.7.2015, Giang trốn truy nã của công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) về tội “Hủy hoại rừng” và lang thang ở nhiều địa phương.



Khoảng tháng 9.2018, Giang đến Hà Nội xin làm thuê ở nhiều công ty và có quan hệ quen biết với chị Huỳnh Thị Kim N. (34 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội).



Đến tháng 11.2019, mặc dù chị N. đã có chồng là người Hàn Quốc và có 2 con riêng nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với Giang.



Tuy nhiên, sau đó do có phát sinh mâu thuẫn nên Giang và chị N. đã chia tay nhưng anh ta vẫn nhắn tin, tặng quà cho chị N.



Đến đầu năm 2020, Giang biết chị N. có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Thành N. (Giám đốc của một công ty điện lạnh) nên ghen tuông và thù tức. Hắn nhiều lần nhắn tin cho chị N. để đe dọa.



Chiều 19.5, Giang đi mua hoa và chè sang nhà chị N, thấy cổng không khóa nên gã đặt đồ đạc trước cửa. Tuy nhiên lúc đó, gã bất ngờ thấy bạn gái cũ cùng con và anh N. đi ô tô vừa về đến cổng.



Giang đi vòng ra phía sau nhà để quan sát. Khi thấy hai người cùng nhau nấu ăn nên Giang ghen tuông, lao vào nhà, cầm chiếc quạt cây và ghế gỗ vụt trúng trán, thái dương trái của anh N.



Mặc dù anh N. đã van xin và chị N. can ngăn nhưng Giang không dừng tay. Hắn lấy 1 con dao inox để trên bếp đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực, 2 tay của anh N. và dùng chân đá liên tiếp vào vùng đầu, mặt của anh N.



Bị đánh đau, anh N. đi lên phòng khóa cửa lại thì Giang cầm dao chạy theo truy sát. Gã lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ và tiến lại gần đâm trúng vùng bụng khiến anh N. tử vong.



Sau khi gây án, Giang cầm dao trèo lên mái nhà, cậy nhiều viên ngói ném vào ô tô của anh N. đỗ bên dưới đường gây hư hỏng tài sản, đồng thời cố thủ trên mái nhà.



Khoảng 7h30 ngày 20.5, Giang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ khẩn cấp về hành vi Giết người.



https://laodong.vn/phap-luat/nam-giam-doc-bi-tinh-dich-truy-sat-khi-dang-nau-com-voi-ban-gai-854147.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)