Trộm xe để vi vu

Ngày 25-6, anh Nguyễn Ngọc Toàn (trú xã Canh Hiển, H. Vân Canh, Bình Định) đến CAH Vân Canh nhận lại xe máy hiệu Yamaha Exciter trị giá gần 50 triệu đồng bị kẻ gian lấy trộm trước đó. Chiếc xe anh Toàn mới mua chưa được 1 tháng, niềm vui có xe mới chưa được bao lâu thì đã bị lấy mất. Vì vậy, nhận lại chiếc xe, anh Toàn không khỏi vui mừng. Anh Toàn cho biết: “Đối tượng đã thay hình đổi dạng so với chiếc xe cũ nhưng tôi rất vui, 10 ngày nay mất xe tui vừa tiếc vừa buồn”.





Bắt đối tượng trộm cắp xe máy

Đắk Nông: Vào cả trụ sở công an để trộm cắp xe máy

Đối tượng Kỳ...





Từ đầu tháng 6 đến nay trên địa bàn huyện miền núi Vân Canh liên tiếp xảy ra những vụ mất trộm xe máy có giá trị cao. Các đối tượng trộm cắp chủ yếu lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy bên ngoài nhưng không người trông coi, thậm chí còn để luôn cả chìa khóa trên xe, tạo điều kiện cho bọn chúng dễ dàng gây án. Trước đó, anh Đoàn Văn Múc (trú thị trấn Vân Canh, H. Vân Canh) cũng bị mất chiếc xe Winer trị giá gần 40 triệu đồng. Anh Múc vào trong quán ở thị trấn Vân Canh uống cà-phê, khi trở ra thì phát hiện xe của mình đã bị mất.



Liên tiếp những chiếc xe bị mất trộm chỉ trong một thời gian ngắn đã gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Xâu chuỗi những vụ việc xảy ra, CAH Vân Canh nhận định những vụ trộm có thể do một nhóm đối tượng cùng nhau thực hiện. Các trinh sát khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm để nhanh chóng bắt giữ kẻ trộm cắp.







...và 2 đồng phạm.





Đại úy Đặng Duy Khánh- Đội Cảnh sát hình sự CAH Vân Canh, người trực tiếp tham gia điều tra cho biết: “Chỉ trong vòng 2 tháng trên địa bàn huyện xảy ra gần chục vụ trộm xe máy, đáng nói là đối tượng chỉ nhắm những con xe xịn có giá trị. Chúng tôi tổ chức mật phục nhiều địa điểm như quán cà-phê, các đoạn đường thường xảy ra các vụ trộm cắp. Trong đó chúng tôi tập trung nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi xe máy sử dụng, mặc dù không có thu nhập”.



Sau một thời gian kiên trì điều tra, đến giữa tháng 6 vừa qua, đối tượng chủ mưu trong băng nhóm trộm cắp xe máy là Ngô Nguyễn Anh Kỳ (trú xã Canh Thuận, H. Vân Canh) đã bị bắt giữ. Qua đấu tranh, lực lượng Công an tiếp tục làm rõ thêm 2 đối tượng đồng phạm của Kỳ là Đoàn Thành Đạt và Nguyễn Chí Thiện (cùng trú thị trấn Vân Canh). Đến thời điểm bị bắt do cả 2 đối tượng trên đều chưa đủ 18 tuổi nên được cơ quan CA cho tại ngoại, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.



Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn H. Vân Canh. Hiện CAH Vân Canh đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để điều tra mở rộng vụ án. Hầu hết số xe trộm được Ngô Nguyễn Anh Kỳ không tiêu thụ mà để sử dụng. Mỗi bữa thích đi chiếc xe nào thì Kỳ lấy xe đó điều khiển chở 2 đối tượng còn lại đi chơi.

Theo LÊ GIANG (cadn)