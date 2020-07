Bắt khẩn cấp kẻ giết bạn nhậu

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông vừa tiến hành bắt giữ Phạm Ngọc Sơn (SN 1989, trú tại thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 4-7, Sơn mang rượu sang nhà ông T.V.C. (SN 1970, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Ia Drăng) để nhậu. Trong cuộc nhậu, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20 giờ 15 phút, trong lúc xô xát, Sơn lấy con dao ở nhà ông C. rồi chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy ông C. gục xuống, Sơn ném con dao xuống giếng rồi bỏ về nhà.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Đến khoảng 6 giờ 15 phút ngày 5-7, một người hàng xóm qua nhà ông C. và phát hiện ông này đã tử vong trước sân nhà nên trình báo cơ quan Công an. Công an huyện Chư Prông đã triển khai lực lượng điều tra vụ án. Đến chiều cùng ngày, đơn vị này xác định Sơn chính là hung thủ gây án.

