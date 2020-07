Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: Lan tỏa sâu rộng

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường luôn tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng-chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

ĐA DẠNG BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

Trên cơ sở các chỉ thị, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh các biện pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện làm việc, sản xuất kinh doanh, dạy học.

Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tuyên truyền 2.565 đợt với 466.874 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức 120 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 9.200 lượt người dân, 33.500 lượt học sinh, sinh viên tại 96 lượt trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học; phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn, tuyên truyền các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông cho 3.800 lượt đoàn viên, thanh niên.

Đồng thời, đơn vị tổ chức ký cam kết không xếp hàng hóa lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đối với 57 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp phát 32.000 tời rơi có nội dung tuyên truyền các quy tắc giao thông, trách nhiệm, đạo đức của người lái xe; xây dựng 163 phóng sự, 816 tin bài hướng dẫn cảnh báo, tuyên truyền hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; cấp phát 7.000 tài liệu, băng đĩa tuyên truyền lưu động, tờ rơi khuyến cáo, hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang tuyến truyền tải điện 220 kV, 500 kV, hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị điện và phòng cháy, chữa cháy 4 đợt cho 755 lượt hộ dân... Phối hợp tổ chức nhiều hội nghị sơ kết, ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an tỉnh với cơ quan, doanh nghiệp lớn đứng chân trên địa bàn như tại 4 công ty cao su, Công ty Truyền tải điện 3, Cảng Hàng không Pleiku, Công ty Thủy điện Ia Ly; phối hợp các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện hướng về cộng đồng như: thăm, tặng quà 400 gia đình chính sách, hộ nghèo; trao giống và hỗ trợ 100 hộ về kỹ thuật canh tác giống lúa J02 Nhật Bản trên diện tích 6 ha tại xã Ia Sao và Ia Dêr (huyện Ia Grai)…

Tổ công nhân tự quản của Công ty Cà phê Ia Sao 1 phối hợp với Công an huyện Ia Grai tuần tra bảo vệ địa bàn. Ảnh: P.H.T

Hàng năm, lực lượng Công an tham mưu giúp lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” kết hợp với các phong trào, đợt phát động thi đua của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên. Ngoài các hoạt động thường xuyên như: treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn tổ chức gặp mặt truyền thống; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao; kết nghĩa, thăm hỏi người có công với cách mạng, gia đình chính sách… Công tác tham mưu, kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23 của Bộ Công an đã được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, sâu rộng và bước đầu có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật, đấu tranh, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân.

DUY TRÌ, CỦNG CỐ CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15-8-2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình như Fanpape “Đồng hành cùng doanh nghiệp” là nơi Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, dần trở thành hình thức hiệu quả để triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong mô hình “Tổ công nhân tự quản” tại huyện Ia Grai, Công an huyện phối hợp, hướng dẫn các công ty, nông trường tổ chức mô hình theo hình thức cứ 3-4 hộ liền kề nhau liên kết thành một tổ tự quản. Ở mỗi đội sản xuất lại có 1 tổ bảo vệ làm công tác tuần tra bảo vệ chung, góp phần bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất.

Ngoài ra, nhiều mô hình khác đã phát huy hiệu quả, đang được duy trì, củng cố và nhân rộng như: “Phối hợp về đảm bảo an toàn an ninh, trật tự trong và ngoài Công ty Thủy điện Ia Ly”; “Đội xung kích, tự quản an toàn giao thông”, “Đội bảo vệ-tự quản trật tự an ninh nhà trường” tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang); “Trường học an toàn về an ninh trật tự” tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh và Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro; “Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học” tại Trường THCS Chu Văn An (xã Tân An, huyện Đak Pơ); “Cổng trường an toàn giao thông” (triển khai tại các trường học dọc tuyến quốc lộ 14 của huyện Chư Pưh)...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian tới, lực lượng Công an sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào, phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an với MTTQ, các sở, ngành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham mưu xây dựng nội quy, quy chế, quy ước về công tác an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để có biện pháp phòng ngừa, nâng cao vai trò của mỗi người trong việc chấp hành các quy định đảm bảo an ninh trật tự. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đầu tư trang bị phương tiện, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho lực lượng bảo vệ và cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Rà soát, kiện toàn lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo đủ số lượng, đủ sức tham mưu, hướng dẫn và làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học.