Ảnh hưởng dịch Covid-19: Người trẻ 'khóc ròng' vì lương thấp

Nhiều người trẻ đã phải 'khóc ròng' vì lương giảm do công việc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Có mặt tại các trường: ĐH Sư Phạm, ĐH Sài Gòn những ngày gần đây, có thế thấy nhiều gánh hàng rong trên đường An Dương Vương, Q.5, TP.HCM không còn nữa, đường sá thoáng hơn. Cũng tại đây, chị Nguyễn Thị My, 29 tuổi, vẫn lủi thủi một mình tại tiệm photocopy cố gắng làm việc cho qua ngày. “Hai trường cho học sinh, sinh viên nghỉ hết lấy ai đâu ra mà đi photo”, Chị My nói.

Chị My chia sẻ: “Có mua bán được đâu, sách vở chất đống kìa. Mọi năm giờ này đông người lắm, sinh viên mua tài liệu ào ào, năm nay là thôi rồi, 'khóc ròng' luôn”.

Tiệm photocopy của chị My vắng bóng khách hàng/ Ảnh: Tấn Đạt

Chị My cho biết vì vắng khách nên bà chủ không có mặt ở tiệm, nhân viên ở đây từ 6-7 người, giờ còn có 2 người.

“Trước dịch Covid-19 mình làm lương là 7-8 triệu đồng, còn 2 tháng này chưa được phát nữa. Thông cảm cho bà chủ lắm, tiền mặt bằng, tiền nhân viên sao chịu nổi”, chị My nói trọng nghẹn ngào.

Còn anh N.H.N, 27 tuổi, làm việc tại một công ty chuyên tổ chức du lịch nằm trên đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, cho biết công ty du lịch của N. bị giảm 50% doanh thu, nên việc cắt giảm nhân sự là điều đương nhiên. N. thì được công ty giữ lại, tuy nhiên lương của anh bị cắt giảm từ 7 triệu đồng xuống còn 3,7 triệu đồng.

“Mình phải cắt giảm chi phí sinh hoạt. Sáng bình thường ăn hủ tíu, phở bò, mấy tuần nay mình cố gắng dậy sớm để luộc trứng, không thì ăn ô bánh mì”, anh N. trải lòng.

Làm thêm việc để đảm bảo cuộc sống

Nguyễn Huỳnh Như, 23 tuổi, làm việc tại Công ty du lịch Sài Gòn Go, Q.4, TP.HCM, chia sẻ riêng ngành dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng thì đây là giai đoạn vô cùng khó khăn, các hoạt động du lịch nước ngoài gần như bị “đóng băng”. Mà công việc chính của Như là điều hành các tour Hàn Quốc do đó gặp rất nhiều khó khăn.

“Công ty chia ca ra trực mỗi ngày 2, 3 người. Lương bị giảm nên không đủ để sinh hoạt. Tụi mình phải làm thêm việc để đảm bảo cuộc sống”, Như tâm sự.

Nguyễn Huỳnh Như phải làm thêm để có tiền trang trải/ Ảnh: Tấn Đạt

Huỳnh Như còn cho biết, vì công việc Như làm có lương cơ bản tầm 4 triệu đồng cộng hoa hồng bán tour. Nhưng tình hình này chỉ có lương cơ bản thôi nên em phải bán hàng online kiếm sống. Nhân sự bên mảng này phải đi chạy xe ôm công nghệ, bán hàng online, bán nước rửa tay, và tìm thêm các công việc khác để kiếm thêm thu nhập trong thời gian chờ dịch Covid-19 qua đi”, Huỳnh Như chia sẻ.

Trong khi đó, Lai Tuấn Kiệt, 23 tuổi, làm điều hành, sale các tour quốc tế tại Công ty Bayon Travel, Q.10, TP.HCM, cho biết phần lớn các công ty du lịch cho nhân viên nghỉ không lương, hoặc đóng cửa, còn một số thì cắt giảm nhân sự. Công ty Kiệt thì vẫn hoạt động bình thường nhưng bị ảnh hưởng lớn về doanh thu, nên hiện tại Kiệt đi làm chỉ nhận lương tháng chứ không có hoa hồng.

Tuấn Kiệt cho rằng nhiều công ty du lịch phải cho nhân viên nghỉ vì doanh thu sụt giảm/ Ảnh: Tấn Đạt

“Do chỉ có lương cứng nên mình phải tiết kiệm thôi. Làm du lịch là sống nhờ hoa hồng, dạo này ảnh hưởng dịch nên cũng khổ lắm”, Tuấn Kiệt tâm tư.

Kiệt bộc bạch: "Năm nay, mình định xin dẫn các đoàn khách Trung Quốc và Thái Lan nhưng do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nên không thực hiện được. Mình nghĩ tình hình này ngành nào cũng bị ảnh hưởng...".