Tuổi trẻ Gia Lai chung tay phòng-chống dịch nCoV

(GLO)- Những ngày gần đây, tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng-chống dịch nCoV.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức Đoàn toàn tỉnh triển khai tuyên truyền nhằm giúp nhân dân và thanh niên hiểu đúng về dịch nCoV; nâng cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận; tổ chức lực lượng để tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; vận động nguồn lực ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Đoàn viên chi đoàn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai tặng khẩu trang y tế cho người dân. Ảnh: T.B

Trên cơ sở đó, các tổ chức Đoàn, nhóm tình nguyện đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng. Để hỗ trợ người dân trước tình trạng khẩu trang y tế và nước rửa tay khử trùng khan hiếm, giá bị đẩy lên cao, ngày 3-2, chi đoàn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai đã phát miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang y tế cho người dân. Ngoài việc phát trước cổng trụ sở Công ty, chi đoàn còn phát 1.500 khẩu trang y tế cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đứng xếp hàng từ sớm để nhận khẩu trang, ông Mai Thành Văn (tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Mấy ngày nay, các con tôi tìm mua khẩu trang y tế khắp nơi nhưng đều hết hàng. Đặt hàng trên mạng thì sợ không đảm bảo mà giá lại cao. Được các cháu thanh niên tặng khẩu trang, chúng tôi rất vui. Đây là hoạt động rất ý nghĩa”.

Tương tự, Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai) cũng phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát miễn phí 850 chiếc khẩu trang y tế cho người dân. Địa điểm cấp phát là tại cổng chợ xã Ia Tô. Tại đây, Đoàn xã đã chia sẻ những thông tin chính thống về diễn biến dịch bệnh, phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng-chống; cung cấp số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh nCoV của Bộ Y tế. Anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô-chia sẻ: “Ban Chấp hành Đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và người dân để giúp mọi người chủ động thực hiện việc phòng-chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. Đoàn xã cũng đã liên hệ với các nhà thuốc với hy vọng mua được khẩu trang; nếu có, chúng tôi sẽ tiếp tục phát cho người dân”.

Cũng do sự khan hiếm của mặt hàng khẩu trang y tế, Đoàn xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) đã nảy ra sáng kiến may khẩu trang vải tặng các em học sinh trên địa bàn xã. Để có kinh phí, đơn vị đã kêu gọi sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân, sau đó đặt may 1.100 chiếc khẩu trang để phát cho các em học sinh Trường Mẫu giáo Hải Yang, Trường Tiểu học Hải Yang và Trường THCS Phạm Hồng Thái trong vài ngày tới. Chị Phạm Thị Duyên-Bí thư Đoàn xã Hải Yang-cho hay: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người khỏe mạnh, không có các triệu chứng về đường hô hấp chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực đông người và chú ý giặt sạch mỗi ngày. Đoàn xã cũng đã tăng cường tuyên truyền để người dân và các em học sinh nâng cao nhận thức về phòng-chống dịch bệnh.

Rất tích cực trong những hoạt động thiện nguyện, chính vì thế, nhóm tình nguyện Fly To Sky đã kết nối và nhận được sự hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân ở TP. Hồ Chí Minh với 1.500 chiếc khẩu trang y tế, 50 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn. Khi các vật phẩm y tế được chuyển về TP. Pleiku, ngay tối 8-2, các thành viên của nhóm đã tản ra nhiều địa điểm để tặng những người vô gia cư, bán vé số, lái xe ôm, lao công hay người bán đồ ăn vặt…, đồng thời hướng dẫn người dân rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách. Em Lê Văn Phúc-Trưởng nhóm tình nguyện Fly To Sky-cho biết: “Vì mưu sinh, các cô chú không có điều kiện để theo dõi thường xuyên thông tin về dịch bệnh, không cập nhật được những địa điểm phát khẩu trang miễn phí. Hàng ngày, các cô chú cũng tiếp xúc với rất nhiều người nên nhóm đã tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay nhằm giúp cô chú phòng-tránh dịch bệnh”.

Còn rất nhiều hành động đẹp, những việc làm tử tế tương tự được các tổ chức Đoàn, những nhóm thiện nguyện thực hiện. Mong rằng, những nghĩa cử tốt đẹp này sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần đẩy lùi dịch nCoV.