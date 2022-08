(GLO)- Tại Công văn gửi Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện mới đây, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 61/2022/QH15; tập trung, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, lồng ghép các nội dung liên quan để đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Thực hiện nghiêm công tác lấy ý kiến theo quy định tại điều 19 của Luật Quy hoạch và điều 32 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; chú trọng công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện và kéo dài thời kỳ các quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 1-1-2019 cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt; rà soát các dự án quy hoạch; khắc phục tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan; xử lý các tồn tại, bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch treo, bảo đảm các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại hoặc khiếu nại kéo dài.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ trong lập quy hoạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm; bảo đảm tính công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch.

PHƯƠNG VI