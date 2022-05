Kon Tum: Thanh tra nhiều dự án chậm tiến độ

Ngày 9-5, UBND tỉnh Kon Tum đã có quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện 27 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông, bao gồm các dự án về nông nghiệp công nghệ cao, thủy điện, sinh thái nghỉ dưỡng, trồng cây dược liệu, rau củ quả, nuôi cá nước lạnh, trồng hoa, bảo tồn phong lan, nước ép sim rừng…

Đa phần các dự án bị thanh tra hiện đang chậm tiến độ, chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, hoặc bị cơ quan chức năng đề nghị chấm dứt dự án, nhà đầu tư không báo cáo tiến độ dự án.

Cùng ngày, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan liên quan bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc UBND huyện Kon Plông giao đất xây biệt thự không qua đấu giá đối với 5 lô đất tại thị trấn Măng Đen sang Công an tỉnh để tiếp tục điều tra. Đồng thời, chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc liên quan Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông do hiện trạng khu vực dự án có 6,01ha rừng chưa được chuyển đổi, thực hiện các thủ tục theo quy định, nhưng UBND huyện Kon Plông đã cho triển khai dự án, làm hạ tầng.