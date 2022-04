Bình Định khởi công tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến-Diêm Vân

Tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn từ Cát Tiến-Diêm Vân có tổng mức đầu tư hơn 2.674 tỷ đồng, dự kiến sẽ được thi công xây dựng trong thời gian 32 tháng.





Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu nhấn nút khởi công tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến-Diêm Vân. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Ngày 16/4, tại thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức khởi công tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến-Diêm Vân.



Dự lễ khởi công tuyến đường có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.



Tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn từ Cát Tiến-Diêm Vân có tổng mức đầu tư hơn 2.674 tỷ đồng, là dự án giao thông đường bộ nhóm A, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 1.800 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.



Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao giữa Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài với Đường nối đến Khu tâm linh chùa Linh Phong thuộc thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát); điểm cuối giáp nối với Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, thuộc xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước).



Tuyến đường dự kiến sẽ được thi công xây dựng trong thời gian 32 tháng.



Đường Cát Tiến-Diêm Vân được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 20,5m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 17,5m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, dải phân cách rộng 2m, lề đất rộng 1m.



Chiều dài toàn tuyến khoảng 13,6km, đi qua địa bàn thị trấn Cát Tiến, xã Cát Chánh của huyện Phù Cát và các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận thuộc huyện Tuy Phước.



Trên tuyến đường mới này, sẽ xây dựng mới 9 cầu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn với tổng chiều dài các cầu là 1.557m; xây dựng mới 46 cống hộp lớn và các công trình thoát nước nhỏ; xây dựng hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và trồng cây xanh mỹ quan trong dải phân cách.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết công trình Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn từ Cát Tiến-Diêm Vân là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn, có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của huyện Phù Cát, huyện Tuy Phước và của tỉnh Bình Định.



Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa huyện Phù Cát và huyện Tuy Phước, khai thác tiềm năng quỹ đất dọc tuyến (đặc biệt là khu vực ven đầm Thị Nại) để tạo nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển du lịch của địa phương.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)



Ông Nguyễn Phi Long cho biết: "Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến-Diêm Vân được xây dựng nhằm kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, hoàn thiện tuyến đường từ thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) đến Quốc lộ 19 mới, góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia.



Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: "Dự án góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng các địa phương ven biển; từng bước triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035; tầm nhìn đến năm 2050."



"Dự án đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giao thông các địa phương phía Đông ven biển của tỉnh với trung tâm thành phố Quy Nhơn; đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển quỹ đất để phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch; phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong tương lai," ông Nguyễn Phi Long thông tin.



Tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010.



Theo quy hoạch, đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định có điểm đầu kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Quảng Ngãi tại ranh giới giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), điểm cuối kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên tại ranh giới giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên (phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với chiều dài khoảng 130km.



Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển là hết sức cần thiết nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

Theo Kha Phạm (TTXVN/Vietnam+)