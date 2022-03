Phấn đấu khai thác sân bay Long Thành dịp Quốc khánh năm 2025

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định, thời điểm hiện nay, toàn bộ các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đều được triển khai ở nhiều công đoạn khác nhau.



Thi công san nền sân bay Long Thành. Ảnh: Tổng Công ty ACV cung cấp

ACV đã lập tiến độ chi tiết, kiểm soát chặt chẽ đến từng hạng mục công việc nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành xây dựng dự án trong quý I/2025, phấn đấu đưa vào khai thác vào dịp Quốc khánh 2/9/2025.

Thi công ba ca liên tục

Theo Phó Tổng Giám đốc ACV Đỗ Tất Bình, tiến độ chi tiết của dự án đã được ACV báo cáo Ban Chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải, ACV luôn bảo đảm chủ động kiểm soát được tiến độ trong mọi tình huống phát sinh. Thời điểm hiện tại, toàn bộ các hạng mục dự án được triển khai ở nhiều công đoạn khác nhau, Ban Quản lý dự án tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để hạng mục nào ảnh hưởng tiến độ chung của toàn dự án, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác ngày 2/9/2025.

Theo đó, về công tác san nền, sau hơn một tháng ra quân, công trường đã hình thành nền móng một đại công trường có tầm vóc của dự án quan trọng quốc gia. Trang thiết bị, máy móc, nhân lực được huy động thi công 3 ca liên tục. Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn-Tổng Công ty Vinaconex-Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC-Tổng Công ty Cienco 8-Tập đoàn Phúc Lộc-Tư vấn Trường Sơn đang tập trung các mũi thi công đồng loạt san nền khu vực công trình nhà ga hành khách. Hiện nay, mặt bằng đã cơ bản đủ để bắt đầu thi công hạng mục cọc nhà ga trong tháng 3 này.

“Toàn bộ khu vực nhà ga (khu vực 1, 2, 3) khoảng 123ha, khối lượng đào 8,2 triệu m3. Vùng lõi (khu vực 1 nhà ga hành khách) khoảng 55ha, khối lượng đào 3,5 triệu m3 đang được nhà thầu tập trung 5 mũi thi công, đã hoàn thành phát quang và vét đất hữu cơ, hiện đang đào đất đưa về cao độ dự án (đào 5-8m). Hiện, các đơn vị đã san ủi xong hệ thống đường công vụ phục vụ chuyên chở đất đào sang khu vực 233,6ha/722ha”, ông Đỗ Tất Bình thông tin.



Đối với tường rào ranh giới khép kín cho toàn bộ 5.000ha để bảo đảm an ninh trong giai đoạn thi công dự án và chống tái lấn chiếm khi hoàn thành giai đoạn 1, ACV cũng đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật và lựa chọn được tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Tư vấn đã hoàn thành chôn 48/48 mốc, hiện tại đang cắm tim cọc, đo trắc dọc bình đồ tuyến (8/21km) và khảo sát hiện trạng, tuy nhiên, chưa có mặt bằng để triển khai thi công.

Với số lượng máy móc, trang thiết bị, nhân sự có mặt tại công trường, tổng công suất thi công 3 ca/ngày đêm có thể đạt được khối lượng 300 nghìn m3 đào đắp/ngày-đêm. Công suất đào đắp còn có thể cao hơn (350 nghìn m3/ngày-đêm) nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với các mũi thi công dọn dẹp mặt bằng trên toàn bộ các khu vực còn lại, sẽ nâng công suất đạt tới 400 nghìn m3 đào đắp/ngày-đêm. Tuy nhiên hiện nay, hướng thi công đào đất từ khu nhà ga sang khu 722ha đắp đất và khu đầu tây đường cất hạ cánh với diện tích mặt bằng "xôi đỗ" xen kẹt lẫn với nhà dân nên chỉ thi công được công suất khoảng 100 nghìn m3 đào đắp/ngày.

“Thời điểm này, Ban Quản lý dự án đã nhận bàn giao gần 1.600/1.810ha đất khu vực dự án và gần 240/722ha tại khu vực trữ đất. Tuy nhiên, hiện trạng bàn giao đất vẫn ở dạng "xôi đỗ, da báo”, đơn cử: Khu vực dự trữ đất gần 220ha chỉ thi công đắp đất được ở diện tích gần 152ha, phần còn là các điểm có phạm vi hẹp, "xôi đỗ" và các vùng đệm, nhà dân chưa di dời tại khu vực chung quanh nên chưa thi công được. Với hiện trạng mặt bằng vướng nhà dân xen kẽ với các khu vực thi công sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về an toàn và không bảo đảm tiến độ thi công san nền trong thời gian tới”, một lãnh đạo ACV bày tỏ lo ngại.

Khởi công đồng loạt hạ tầng khu bay cuối năm nay

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên ACV, về công tác thiết kế, Liên danh tư vấn Heerim (Hàn Quốc, kiến trúc, cảnh quan)-Arup (Anh Quốc, kết cấu)-Aurecon (Australia, phụ trách cơ điện)-ADPi (Pháp, thiết bị, dây chuyền khai thác) đã hoàn thành báo cáo giữa kỳ thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga hành khách (công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình phụ trợ).

Để đẩy nhanh quá trình tiếp cận hồ sơ, ACV đã cung cấp trang thiết bị cần thiết (máy tính cấu hình cao, phần mềm BIM) và yêu cầu tư vấn cấp quyền truy cập vào hệ thống BIM 360 để cơ quan thẩm định phối hợp chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra có thể trực quan đánh giá chất lượng, góp ý cho hồ sơ thiết kế với mục tiêu hoàn thiện báo cáo cuối kỳ (90%) vào tháng 6 tới và hoàn thành thẩm định sớm để ACV phê duyệt kịp thời triển khai công tác lựa chọn nhà thầu.

Với các hạng mục hạ tầng cảng hàng không, liên danh tư vấn JFV đã hoàn thiện 30% khối lượng công việc. Song song công tác đánh giá hồ sơ, Ban Quản lý dự án phối hợp tư vấn tập trung ưu tiên triển khai thiết kế kỹ thuật các công trình khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay để hoàn thành trong tháng 6/2022. Các hạng mục còn lại như đèn hiệu hàng không, cầu, đường, hầm, điện nước, viễn thông… sẽ hoàn thành thiết kế trong tháng 8/2022.



Toàn bộ các hạng mục hạ tầng khu bay sẽ được khởi công đồng bộ trong tháng 12/2022 và hoàn thành phần xây dựng trong quý IV/2024. Để kiểm điểm tiến độ thi công dự án, ACV cũng giao ban công trường hằng ngày nhằm giám sát chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu; rà soát tình hình thi công trong ngày và giải quyết vướng mắc phát sinh, lên kế hoạch thi công ngày hôm sau.

ACV sẽ phối hợp địa phương tổ chức công tác an ninh, an toàn trong công trường. Đối với các hộ dân còn lại chưa di dời trong khu vực dự án sẽ cấp phát thẻ hướng dẫn ra vào để không ảnh hưởng đến công tác thi công, đảm bảo an ninh toàn trong khu vực dự án.

Từ ngày 25/3 vừa qua, giai đoạn 1 khu làm việc của các cơ quan đơn vị tại hiện trường đi vào hoạt động. Giai đoạn 2, khu ăn ở cho chuyên gia, cán bộ, nhân viên sẽ được triển khai đáp ứng tiến độ yêu cầu về nhân sự có mặt tại hiện trường theo các mốc khởi công các hạng mục công trình cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Về hạng mục giao thông kết nối, ACV đã đẩy nhanh và hoàn thành lựa chọn nhà thầu thiết kế kỹ thuật trong tháng 3/2022. Hiện nay, tư vấn trúng thầu TEDI đã tiến hành triển khai thiết kế kỹ thuật với tiến độ 5 tháng, hoàn thành vào tháng 8/2022 để thẩm định, phê duyệt, đấu thầu và thi công vào tháng 12/2022.

Hiện nay, ACV đang tích cực phối hợp tỉnh Đồng Nai giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến giao thông kết nối trước mắt để phục vụ làm đường công vụ trong quá trình thi công dự án. Bày tỏ sự quan ngại nhất là các dự án giao thông kết nối đối với sân bay Long Thành, nhất là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Long Thành chậm triển khai, Chủ tịch Hội đồng thành viên ACV Lại Xuân Thanh nhận định, tuyến cao tốc Long Thành-Dầu Giây trong những ngày thường vẫn liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe, sau này khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, lượng khách đi đến sân bay tăng mạnh, cộng với lưu lượng xe hằng ngày hiện nay, chắc chắn tuyến cao tốc này không thể đáp ứng được. Vì vậy, việc mở rộng tuyến giao thông này là rất cấp bách.