Hôm nay 27-11, 3 tuyến xe khách Gia Lai-Phú Yên hoạt động lại

(GLO)- Ngày 26-11, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Công văn số 2781/SGTVT-KHTCVT về việc tổ chức khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh Gia Lai-Phú Yên và ngược lại.





Hành khách thực hiện khai báo y tế tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa

Theo đó, thực hiện Công văn số 1996/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 26-11-2021 của Sở Giao thông-Vận tải Phú Yên về việc tiếp tục tổ chức hoạt động tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16-10-2021 của Bộ Giao thông-Vận tải; Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai thông báo:



Khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh Gia Lai-Phú Yên và ngược lại kể từ ngày 27-11-2021.



Yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh và nguyên tắc tổ chức vận chuyển theo hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 2511/SGTVT-KHTCVT ngày 30-10-2021 của Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai và hướng dẫn của địa phương nơi đến.



Riêng đối với vận tải hành khách tuyến cố định, tạm thời khôi phục 3 tuyến gồm: Bến xe Đức Long Gia Lai-Bến xe liên tỉnh Phú Yên; Bến xe Krông Pa-Bến xe TP. Tuy Hòa; Bến xe Ayun Pa-Bến xe TP. Tuy Hòa. Cụ thể: Tuyến Bến xe Đức Long Gia Lai-Bến xe liên tỉnh Phú Yên do 2 đơn vị vận tải thực hiện là Công ty CP VT và TM Phố Núi với tần suất 2 ngày/chuyến; Công ty TNHH Tấn Tài với tần suất 1 ngày/chuyến. Tuyến Bến xe Krông Pa-Bến xe TP. Tuy Hòa do Hợp tác xã VT DV Phương Nam thực hiện 2 chuyến/ngày. Tuyến Bến xe Ayun Pa-Bến xe TP. Tuy Hòa do Hợp tác xã VTCG Hiệp Thành thực hiện 1 ngày/chuyến.



KIỀU PHAN