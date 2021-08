Ít người mua, giá nhà đất vẫn tăng

Một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường bất động sản khi từ đầu năm đến nay dịch bệnh bùng phát, thị trường có tỷ lệ hấp thụ thấp nhất trong 5 năm qua, nhưng giá nhà đất vẫn tăng mạnh.



Một sự kiện mở bán căn hộ tại Bình Dương vào tháng 7.2020. Ảnh: Đình Sơn

Giá tăng khắp nơi

Mới đây trong báo cáo của Công ty Savills VN cho thấy tại TP.HCM, trong quý 2/2021 thị trường căn hộ có lượng giao dịch và tỷ lệ hấp thụ thấp nhất trong 5 năm qua khi tổng lượng giao dịch giảm 36% so với cùng kỳ năm trước và giảm 5% so với quý trước. Mặc dù vậy, giá bán trên thị trường thứ cấp tăng, trong đó ở Q.7 có mức tăng cao nhất lên đến 20% so cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá chào bán sơ cấp trung bình là 1.625 USD/m2, tăng 7% so với quý 1/2021 và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với phân khúc biệt thự, nhà liền kề, giá sơ cấp trung bình của biệt thự tăng 10% so với quý trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc nhà liền kề, có giá trung bình tăng 11% so với quý trước và tăng 16% so với năm trước. Các công ty nghiên cứu thị trường khác như DKRA VN, Colliers, LLS, CBRE cũng đưa ra nhận định giá nhà đất vẫn tăng bất chấp giao dịch giảm mạnh.

Mới đây, Bộ Xây dựng cũng công bố Báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) quý 2 cho thấy BĐS cao cấp giá tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Quý 2, giao dịch giảm mạnh, tại Hà Nội giao dịch thành công chỉ bằng khoảng 20%, TP.HCM chỉ bằng khoảng 87% so với quý 1 nhưng giá giao dịch căn hộ ở 2 TP này vẫn tăng khoảng 5 - 7%.

Thậm chí trên thị trường đã xuất hiện một số dự án ở vị trí đặc biệt trung tâm được chào bán rất cao như: dự án One Central Saigon (ở Q.1, TP.HCM) dự kiến bán cao kỷ lục, khoảng 650 - 800 triệu đồng/m2, dự án The Grand Hàng Bài (Hà Nội) có giá chào bán từ 570 - 700 triệu đồng/m2...

Ở các tỉnh thành khác, BĐS nhà ở riêng lẻ vẫn tăng nhưng không nhiều, bình quân khoảng 3% so với quý trước dù giao dịch cũng giảm mạnh. Đặc biệt Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương là những địa phương có mức giá bình quân tăng cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Lý giải việc tăng giá bất chấp giao dịch giảm mạnh, các công ty nghiên cứu thị trường và cả Bộ Xây dựng đều nhận định do nguồn cung khan hiếm, cung không đủ cầu nên giá tăng.

Theo bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu Công ty Savills VN, lượng tiền dự trữ trong dân tiếp tục gia tăng, cũng như nhu cầu ngày một cao về sở hữu BĐS nhà ở nhưng việc thiếu hụt nguồn cung đang đẩy giá bán căn hộ tăng. Ông Vincent Nguyễn, Giám đốc bộ phận kinh doanh nhà ở của công ty này, cũng nói thêm rằng nguồn cung thấp trong nhiều năm qua dẫn đến hiện tượng tăng giá không thể tránh khỏi tại TP.HCM và đã lan sang các tỉnh lân cận.

Do bị đẩy giá

Ông Trần Khánh Quang, chuyên gia BĐS, cho rằng giá BĐS hiện nay đang quá cao vì giá đã tăng từ 3 năm trước. Nhưng thị trường thực sự lập đỉnh khi xuất hiện dự án bán với giá 800 triệu đồng/m2. Hiện thị trường chứng khoán tăng phi mã, lãi suất giảm nên dòng tiền đổ vào BĐS ồ ạt, làm cho thị trường này càng nóng sốt hơn.

Một điều nữa khiến giá BĐS vẫn tăng bất chấp giao dịch giảm là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp được đẩy lên 30%, thậm chí lên đến 50%, do vậy giá thành của BĐS rẻ nhưng giá bán thực tế rất cao. Ngoài ra theo ông Quang, do thị trường tăng trưởng và nóng nên chủ đầu tư bán dự án sau bao giờ cũng bán giá cao hơn dự án bán trước cùng khu vực từ 10 - 15%, thậm chí 20 - 30%.

“Sau khi dịch bệnh bùng phát vào giữa tháng 6, sau cơn sốt đất hồi đầu năm, tại nhiều địa phương thì giá BĐS đã có dấu hiệu giảm trong các tháng 7, 8. Hiện nay cảnh tập trung đông người tấp nập mua bán, đi xem đất đã chấm dứt”, ông Quang cho hay.

Để thị trường BĐS phát triển ổn định, cần đẩy nhanh hơn nữa quá trình sửa đổi quy định pháp luật để cải thiện nguồn cung cho thị trường. Kiểm soát lạm phát, tăng giá mạnh các yếu tố đầu vào của BĐS. Đồng thời làm sao phải có dự án giá rẻ do nhà nước đầu tư hướng đến những người nhu cầu thật, từ đó buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh lợi nhuận, điều chỉnh giá bán xuống để cạnh tranh. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch thường trực Hội Môi giới BĐS VN

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch thường trực Hội Môi giới BĐS VN, cho rằng do ảnh hưởng Covid-19, thu nhập người dân trên tổng thể cũng bị suy giảm. Điều này dẫn đến thực tế là từ đầu năm 2020 đến nay, mức độ hấp thụ trên thị trường rất thấp. Nhưng trên thực tế thị trường lại cho thấy những dấu hiệu không phù hợp quy luật, cầu giảm nhưng giá vẫn tăng. Nguyên nhân là do một lượng lớn tiền rút từ các lĩnh vực, thị trường khác đang đổ mạnh vào BĐS tìm cơ hội đầu tư mua sắm, tạo áp lực tăng giá. “Nhưng một nguyên nhân không thể phủ nhận, giá BĐS tăng là do bị đẩy giá”, ông Đính nói.