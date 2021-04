Xuống tiền mua nhà, hãy lưu ý một số điểm sau

Mua bất động sản hay nhà có thể là một trong những quyết định lớn nhất và tốn kém nhất mà bạn có thể sẽ thực hiện trong đời. Nhưng nếu bạn không làm đúng, quyết định này có thể khiến bạn phải trả giá rất nhiều cả về mặt tiền bạc và tinh thần.

Quy hoạch phát triển tại các khu vực lân cận

Hiểu rõ về khu vực lân cận của ngôi nhà mà bạn sẽ mua là rất quan trọng, bạn cần phải nắm được các thông tin về hạ tầng, tiện ích và các dự án trong tương lai nào sẽ được phát triển tại đây.

Đừng chỉ quan tâm tới những gì đang được phát triển, hãy chú ý tới các quy hoạch đã được phê duyệt tại các khu vực lân cận và mức độ ảnh hưởng của chúng đến ngôi nhà mà bạn sẽ mua.



Bỏ thời gian tìm hiểu về quy hoạch quanh khu vực bất động sản bạn định mua để hiểu rõ những ưu, nhược điểm của dự dán. Ảnh: Gia Miêu

Một số quy hoạch phát triển sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bất động sản của bạn, cho dù đó là nâng cấp bệnh viện, nâng cấp đường, cầu, hệ thống giao thông, hoặc các trung tâm mua sắm mới. Tất cả đều có thể tăng thêm sự tiện lợi cho ngôi nhà của bạn và gia tăng giá trị của nó trong tương lai

Tuy nhiên, một số quy hoạch có thể có nghĩa là ngôi nhà của bạn trong diện giải tỏa để xây đường, hoặc bị mất đi tầm nhìn đep do việc xây dựng một chung cư ngay trước mặt, hoặc bạn phải đối mặt với thời gian triển khai xây dựng lâu dài của con đường ngay trước cửa nhà.

Đặt quá nhiều niềm tin vào bản vẽ sơ đồ nhà đất mà bên bán nhà cung cấp

Thường khi xem nhà người mua sẽ được bên bán cho xem sổ đỏ và sơ đồ mảnh đất hiện tại. Bạn nên nhớ rằng bản vẽ đó chưa chắc đã đúng với thực tế căn nhà. Bản vẽ này cho dù được thực hiện đo vẽ bởi công ty tư nhân hay nhà nước đều có thể xảy ra sai sót. Nhân viên đến hiện trường đo vẽ cẩu thả, có khi đo xéo thước, ngại xem xét kỹ thực tế nên thông tin có thể bị sai lệch so với thực tế khá nhiều. Trên thực tế đã có trường hợp căn nhà có diện tích nhỏ hơn trên bản vẽ từ 1m2 đến 2m2.

Chính vì vậy khi đi xem nhà bạn nên mang theo thước để đo thực tế hiện trạng căn nhà. Nếu như bạn không làm như vậy bạn sẽ có nguy cơ phải trả tiền cho phần diện tích không có. Không những thế nếu phần đuôi nhà nhỏ hơn đầu (nhà thóp hậu)thì căn nhà còn không tốt về mặt phong thủy nữa.



Cần cẩn trọng tình trạng sốt đất ảo. Ảnh: Cao Nguyên

An ninh trong khu vực

Tỷ lệ tội phạm chắc chắn sẽ dao động đáng kể giữa các vùng ngoại ô, với các tội phạm đáng chú ý nhất là trộm cắp hoặc nghiện ma túy.

Mua một bất động sản trong khu vực có tỷ lệ tội phạm cao có thể khiến bạn phải trả giá về lâu dài cho việc sửa chữa hoặc bảo hiểm, cho dù bạn sẽ sống trong ngôi nhà đó hay sử dụng nó như một tài sản đầu tư.

Những người thuê nhà của bạn sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để sống trong một khu vực mà họ cảm thấy an toàn. Do đó, nếu bạn đáp ứng được nhu cầu về an toàn cho ngôi nhà, dòng tiền của bạn và lợi nhuận trên bất động sản sẽ gia tăng đáng kể.

PHƯƠNG DUY (LĐO)