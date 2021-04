Đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc hiệu quả, tiết kiệm

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư theo hình thức công tư cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.



Đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là tuyến đường có ý nghĩa với tỉnh Lâm Đồng nói riêng và toàn vùng nói chung. Ảnh minh họa: MPI



Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là tuyến đường có ý nghĩa với tỉnh Lâm Đồng nói riêng và toàn vùng nói chung, do vậy cần phải có phương án tiết kiệm, hiệu quả và tối ưu nhất để đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.



Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã họp Hội đồng thẩm định liên ngành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và nhấn mạnh: Dù mới ở bước thẩm định nghiên cứu tiền khả thi nhưng hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng cần tính toán kỹ để có báo cáo tốt, khi đi vào triển khai dự án đạt hiệu quả.



Đồng thời chỉ đạo, việc xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phải có kế hoạch mang tính tầm nhìn, tính toán hiệu quả dự án kỹ càng hơn, xem xét kỹ các vấn đề về đất rừng, an toàn, sạt lở, quốc phòng - an ninh.



Tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng) nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 1.3.2016.



Việc đầu tư dự án sẽ góp phần kết nối liên vùng, các trung tâm kinh tế, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực; đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải khu vực Tây Nguyên; giải quyết những hạn chế của quốc lộ 20; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung bộ...

