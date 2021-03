Đề xuất 6 dự án hơn 21.000 tỉ đồng kết nối giao thông TPHCM và Long An

Sở GTVT TPHCM đề xuất đầu tư 6 dự án với tổng vốn hơn 21.000 tỉ đồng kết nối giao thông giữa TPHCM và tỉnh Long An nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai địa phương.



Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn TPHCM thường xuyên ùn tắc do chưa được mở rộng. Ảnh: Thanh Vũ



Theo Sở GTVT TPHCM, hiện có 23 tuyến đường kết nối giữa TPHCM và Long An cần được đầu tư. Trong đó, 12 đường hiện hữu cần được đầu tư mở rộng, kết nối đồng bộ; 9 đường quy hoạch được duyệt và 2 tuyến đường cần nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch.



Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở GTVT TPHCM đề xuất 6 dự án ưu tiên triển khai kết nối hai địa phương với tổng vốn hơn 21.000 tỉ đồng.



Cụ thể, đường mở mới Tây Bắc dài khoảng 19,8 km, điểm đầu tại Quốc lộ 1A (quận Bình Tân) và điểm cuối tại Vành đai 4, gần thị trấn Hậu Nghĩa (Long An) có tổng mức đầu tư dự kiến là 6.460 tỉ đồng.



Trong đó, phía TPHCM sẽ đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Thị Tú và đường Liên ấp 6-2-5 với tổng chiều dài 10km, chiều rộng 40m với kinh phí đầu tư khoảng 5.200 tỉ đồng (bao gồm 3.900 tỉ đồng tiền giải phóng mặt bằng). Đoạn tỉnh Long An làm mới chiều dài 4,8km chiều rộng 40m với kinh phí đầu tư khoảng 1.260 tỉ đồng.



Đường Võ Văn Kiệt được đề xuất sẽ kéo dài thêm khoảng 5 km, chạy đến khu vực Khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô ở huyện Đức Hòa (Long An). Trong đó, đoạn TPHCM đầu tư mới tuyến đường dài 12,5km, chiều rộng 40m với kinh phí đầu tư khoảng 3.300 tỉ đồng. Riêng đoạn tỉnh Long An đã đầu tư quy mô 6 làn xe.



Quốc lộ 50 đi qua huyện Bình Chánh (TPHCM) và huyện Cần Giuộc (Long An) được đề xuất mở rộng với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.150 tỉ đồng.



Đoạn qua TPHCM sẽ nâng cấp mở rộng Quốc lộ 50 chiều dài 8,5km, chiều rộng 34m với kinh phí đầu tư khoảng 1.500 tỉ. Đoạn tỉnh Long An nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 chiều dài 2,5km, chiều rộng 34m với kinh phí đầu tư khoảng 650 tỉ đồng.





Quốc lộ 50 kết nối TPHCM với tỉnh Long là một điểm đen ùn tắc nhiều năm nay và kìm hãm sự phát triển của cả vùng, nên cần sớm được đầu tư nâng cấp. Ảnh: Thanh Vũ



Mở tuyến đường mới song song Quốc lộ 50 từ huyện Bình Chánh (TPHCM) kết nối với đường Trục động lực, huyện Cần Giuộc (Long An) với tổng mức đầu tư dự kiến là 4.300 tỉ đồng.



Trong đó, đoạn TPHCM đầu tư mới chiều dài 5,8km, chiều rộng 40m với kinh phí đầu tư khoảng 3.200 tỉ đồng. Đoạn tỉnh Long An đầu tư mới khoảng 2,8km, chiều rộng 40m với kinh phí đầu tư khoảng 1.100 tỉ.



Đường Nguyễn Văn Bứa từ huyện Hóc Môn (TPHCM) kết nối với đường tỉnh 824, huyện Đức Hòa (Long An) dài 22km được đề xuất đầu tư mở rộng với số vốn là 4.200 tỉ đồng.



Trong đó, đoạn TPHCM đầu tư mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa chiều dài 3,7km, chiều rộng 40m và xây dựng mới đường song hành Phan Văn Hớn với chiều dài 8,5km, chiều rộng 30m với kinh phí đầu tư khoảng 3.800 tỉ đồng.



Đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè (TPHCM) kết nối với Đường tỉnh 826C, huyện Cần Giuộc (Long An) tại vị trí cầu Rạch Dơi với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.030 tỉ đồng.



Trong đó, đoạn TPHCM xây mới đường với chiều dài 3km, chiều rộng 24m và xây mới cầu Rạch Dơi dài 409m, chiều rộng 15m với kinh phí đầu tư khoảng 790 tỉ đồng. Riêng dự án này, Sở GTVT TPHCM đề xuất xây mới cầu Rạch Rơi trước.

https://laodong.vn/xa-hoi/de-xuat-6-du-an-hon-21000-ti-dong-ket-noi-giao-thong-tphcm-va-long-an-888591.ldo



Theo MINH QUÂN (LĐO)