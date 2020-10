Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 có tổng mức đầu tư dự án 698 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)



Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020) và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025), sáng 2/10, thành phố Hà Nội đã khởi công dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3.



Báo cáo tại lễ khởi công, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 có quy mô đầu tư gồm: xây dựng hầm chui bê tông cốt thép theo hướng Lê Văn Lương-Tố Hữu và ngược lại. Tổng chiều dài hầm là 475m; trong đó, hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380m (mỗi bên dài 190m).



Mặt cắt ngang thiết kế hai hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, lưu thông mỗi chiều 2 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,5m; xén hè hai bên để mở rộng đường Lê Văn Lương với chiều dài khoảng 315m; xén hè hai bên để mở rộng đường Tố Hữu với chiều dài khoảng 390m; di chuyển các công trình ngầm, nổi và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật…



Tổng mức đầu tư dự án 698 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội; thời gian thực hiện khoảng 18 tháng tính từ ngày khởi công.



Phát biểu và phát lệnh khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay, dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.



Dự án nhằm mục tiêu giải quyết xung đột tại nút giao giữa đường Lê Văn Lương và đường vành đai 3, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông Thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy việc triển khai xây dựng dự án là hết sức cần thiết và cấp bách.



Để việc đầu tư xây dựng dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của thành phố, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thực hiện quản lý dự án đúng theo các quy định của Nhà nước.



Cùng đó, tuân thủ chặt chẽ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.



Ngoài ra, thường xuyên theo dõi kiểm tra kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của việc thi công đến đời sống người dân trong khu vực và đặc biệt lưu ý tổ chức giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn trong quá trình triển khai dự án.



Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân phối hợp và hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức giao thông đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại khu vực dự án.



Chủ trì hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các trụ chờ cho đường sắt đô thị số 4 đi trên cao, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo đúng quy định pháp luật.



Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính cân đối và yêu tiên bố trí vốn kịp thời cho dự án theo tiến độ đề ra.



Các nhà thầu thi công xây dựng tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể và chi tiết, đảm bảo thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, tổ chức thi công, giám sát xây dựng, giám sát công trình đảm bảo chất lượng, phấn đấu vượt tiến độ và tuyệt đối an toàn trong lao động.

Theo Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)