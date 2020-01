Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn vận hành miễn phí dịp Tết Canh Tý

Tuyến đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn được đưa vào khai thác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông của người và phương tiện từ Lạng Sơn đến Hà Nội và ngược lại.

Tuyến đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã chính thức được thông xe và đưa vào khai thác vận hành miễn phí trong dịp Tết Canh Tý. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)



Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn đã chính thức đưa tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn thông xe, đưa vào vận hành miễn phí trong dịp Tết Canh Tý, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/1-14/2.



Với quan điểm chia sẻ cùng người dân, Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn đã chủ động kiến nghị tỉnh Lạng Sơn đưa dự án vào vận hành miễn phí để giảm thiểu tai nạn giao thông, kịp thời phục vụ việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền đồng thời để kiểm chứng, đánh giá tổng thể công tác vận hành toàn tuyến.



Thông qua thời gian vận hành miễn phí, nhà đầu tư sẽ đánh giá toàn bộ hệ thống thu phí, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu và đánh giá lưu lượng, các ảnh hưởng khác nhằm thống nhất với tỉnh Lạng Sơn các giải pháp khắc phục các tồn tại phương án tài chính (bao gồm cả việc bị ảnh hưởng doanh thu) nhằm hoàn thiện đảm bảo các điều kiện vận hành thông suốt, an toàn lâu dài để dự án không bị gián đoạn trong thời gian tới.



Theo lãnh đạo Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, việc đưa vào khai thác miễn phí đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn trong dịp Tết Canh Tý sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu ước khoảng 45 tỷ đồng đối với một dự án BOT đang bị âm dòng tiền trong thời gian đầu khai thác là sự nỗ lực của nhà đầu tư và ngân hàng tài trợ Vietinbank.



“Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn vào hoạt động phục vụ miễn phí dịp Tết cổ truyền là việc làm nhân văn đối với người dân, xã hội của nhà đầu tư - Tập đoàn Đèo Cả. Trước đó, vào dịp Tết Kỷ Hợi, Tập đoàn Đèo Cả cũng đã đưa hầm Cù Mông vào khai thác miễn phí phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trước khi chính thức thu phí,” lãnh đạo Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn cho hay.



Nhấn mạnh việc cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đi vào khai thác chấm dứt sự đình trệ của dự án kéo dài hơn 5 năm qua, trước mắt, nhà đầu tư sẽ phải giải quyết bài toán khó của phương án tài chính do việc bỏ bớt 1 trạm thu phí, miễn giảm phí cho gần 5.000 phương tiện giao thông đồng thời khi chưa hoàn thành tuyến Chi Lăng-Hữu Nghị nên tuyến cao tốc này tới Chi Lăng còn cách thành phố Lạng Sơn 30km và cách cửa khẩu Hữu Nghị 43km.





Suất đầu tư và các mốc quan trọng thi công hoàn thành tuyến đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.





Tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn có tổng chiều dài 64km từ điểm đầu tại Km45+100 (giao cắt với Quốc lộ 1 tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) đến điểm cuối tại Km109+660 kết nối với điểm cuối dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang theo hình thức BOT (thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.



Trên đoạn tuyến có 5 nút giao với các Quốc lộ 1, Quốc lộ 279, Quốc lộ 37, Quốc lộ 31 và đường tỉnh 242. Toàn đoạn tuyến có 33 cầu gồm 5 cầu đường ngang vượt trên tuyến cao tốc, 28 cầu vượt dòng chảy và cầu cạn vượt địa hình tuyến cao tốc.



Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 12.189 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế rộng 25m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với vận tốc thiết kế 100 km/giờ.



Đoạn tuyến đường cao tốc này được đưa vào khai thác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông của người và phương tiện từ Lạng Sơn đến Hà Nội và ngược lại.



Đây là tuyến đường huyết mạch nối hành lang kinh tế quan trọng Hà Nội-Lạng Sơn và là một trong bảy tuyến cao tốc xuyên tâm kết nối với thủ đô Hà Nội.

