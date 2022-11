Chư Pưh siết chặt quản lý khai thác khoáng sản

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã được kiểm soát.

Cùng chúng tôi đi thực địa dọc theo con suối giáp ranh giữa huyện Chư Pưh và Ea H’leo (tỉnh Đak Lak), ông Lê Việt Hưng-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh-cho biết: “Từ năm 2019 trở về trước, nơi đây là điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép. Lợi dụng địa bàn giáp ranh, một số người dân đã đặt máy hút cát trái phép. Khi lực lượng của địa phương này tuần tra thì họ đưa phương tiện sang bờ sông phía bên kia và ngược lại. Để giải quyết triệt để tình trạng này, chúng tôi phối hợp với huyện Ea H’leo cùng triển khai nhiều đợt tuần tra, truy quét, xử lý vi phạm hành chính. Ngày 24-9-2019, sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường, chúng tôi đã tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt đối với ông Trần Mai Toàn (SN 1971, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh) số tiền 3 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực này. Từ đó đến nay, tại khu vực này không còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây thất thu thuế và ảnh hưởng đến đời sống của người dân”.

Tại điểm khai thác đá của Công ty TNHH một thành viên Loan Duy Nhất ở làng Djriêk (thị trấn Nhơn Hòa), các phương tiện cơ giới và máy móc hoạt động hết công suất để đào, nghiền đá phục vụ thi công các công trình giao thông trên địa bàn. Theo ông Hưng, năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Loan Duy Nhất đã bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng vì khai thác không đúng vị trí quy định. Từ đó đến nay, Công ty thực hiện khai thác khoáng sản theo đúng giấy phép được cấp. Còn bà Võ Thị Kim Loan-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Loan Duy Nhất thì cho hay: “Trong quá trình khai thác khoáng sản, nếu lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở những thiếu sót, Công ty nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư máy móc hiện đại nên hoạt động khai thác hiệu quả hơn, ít tác động tới môi trường và cuộc sống của người dân”.

Hoạt động khai thác khoáng sản tại huyện Chư Pưh dần đi vào nền nếp. Ảnh: Thiên Di

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn huyện Chư Pưh hiện có 7 công ty khai thác khoáng sản được tỉnh cấp phép hoạt động, gồm: Công ty TNHH một thành viên Loan Duy Nhất, Công ty TNHH một thành viên Duy Nhất (thị trấn Nhơn Hòa), Công ty TNHH Bách Long 1, Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai (xã Ia Le), Công ty Sản xuất đá granite Hồng mỏ 1, Công ty Sản xuất đá Granit Hồng mỏ 2 (xã Ia Phang), Công ty cổ phần đá Chư Pưh Trang Đức (xã Ia Hrú). Hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng đi vào nền nếp. Để có được kết quả khả quan đó là sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và sự ủng hộ của người dân. Ông Huỳnh Thái Nghiêm-Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-cho hay: “Trên địa bàn xã có 1 điểm khai thác đá của Công ty cổ phần đá Chư Pưh Trang Đức. Để hoạt động của Công ty đi vào nền nếp, hàng năm, chúng tôi đều thành lập đoàn kiểm tra, nhắc nhở. Đặc biệt là sau khi xây dựng xong, chúng tôi đã chuyển trụ sở Công an xã vào sát trục đường chính dẫn vào điểm khai thác khoáng sản. Do vậy đã kéo giảm tình trạng xe chở quá tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn”.

Ngoài hoạt động kiểm tra, kiểm soát của chính quyền địa phương, năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra 7 công ty khai thác khoáng sản ở Chư Pưh. Năm 2021, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước và đoàn liên ngành của tỉnh do Sở Tài chính chủ trì cũng đã tiến hành kiểm tra tại đây. “Qua kiểm tra, các công ty đã chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Hiện chúng tôi đã tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 29-11 đến 3-12-2022. Thông qua đợt kiểm tra này, chúng tôi sẽ tiếp tục chấn chỉnh, nhắc nhở để các công ty thực hiện nghiêm túc các quy định, đảm bảo môi trường và không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông tin thêm.