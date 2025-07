(GLO)- Rạng sáng ngày 19-7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng CA xã Xuân An phát hiện, bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã Xuân An.