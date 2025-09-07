Văn hóa

Chạm vào vẻ đẹp điêu khắc gỗ dân gian Tây Nguyên

Tiếng đục chạm vang lên đánh thức không gian yên tĩnh ở Lem Coffee. Nơi đó, nhiều người lần đầu chạm tay vào gỗ và để cho cảm xúc dẫn lối dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Đinh Nhật Tân-nghệ sĩ người H’rê đã có 15 năm gắn bó với điêu khắc gỗ Tây Nguyên.

Hoạt động này do chính anh Tân khởi xướng và đồng hành. Trên những tấm gỗ kích thước 20x20 cm, du khách có thể vẽ những điều yêu thích: đó có thể là bông hoa, cánh đại bàng vút bay dưới bầu trời hay hình ảnh con voi cùng người bạn chăm sóc, thuần dưỡng… Sau đó, du khách được hướng dẫn để điêu khắc trên gỗ.

Mỗi nhát đục, đường khắc đều có họa sĩ Đinh Nhật Tân đồng hành. Anh chỉ cách cầm dụng cụ, giữ mảng khối hài hòa, để từ gỗ thô mộc mạc hiện dần lên một tác phẩm mang hơi thở cuộc sống.

1.jpg
Họa sĩ Đinh Nhật Tân đồng hành trong suốt quá trình hoàn thiện tác phẩm. Ảnh: Hoàng Ngọc
2.jpg
Nhiều bạn trẻ lần đầu thử sức với điêu khắc gỗ. Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf0496.jpg
Tác phẩm dần thành hình dưới mỗi nhát đục chạm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong lúc nâng niu từng thớ gỗ, họa sĩ Đinh Nhật Tân chậm rãi chia sẻ: Điêu khắc gỗ Tây Nguyên vốn có hai mạch nguồn. Một mạch mang tính tâm linh, hiện diện trong thế giới tượng nhà mồ - nơi gửi gắm linh hồn và niềm tin của đồng bào vào cõi vĩnh hằng.

Mạch kia thiên về trang trí, hiện diện trên cột nhà, tay vịn cầu thang hay những vật dụng quen thuộc, làm đẹp cho đời sống thường ngày.

“Ở đây, tôi chỉ mượn ngôn ngữ của điêu khắc dân gian để các bạn làm quen theo cách mộc mạc nhất. Điều quan trọng nhất là thả tâm hồn, cảm xúc vào từng đường chạm khắc, để kể câu chuyện của chính mình trên từng thớ gỗ”- anh Tân chia sẻ.

Anh Y Sôl (tỉnh Đắk Lắk) là một trong những người đầu tiên tham gia trải nghiệm. Anh chọn điêu khắc hình tượng con voi bên người thuần dưỡng-một hình ảnh mang tính biểu tượng cho vùng đất Đắk Lắk và cũng là những gì thân thuộc trong cuộc sống thường ngày ở buôn làng mình.

Bố Y Sôl là người thuần dưỡng và chăm sóc voi, nên trong ký ức của anh, bóng dáng con vật hiền lành và người bạn tận tụy bên nó đã trở nên thân thuộc. Y Sôl cho hay: “Nhờ anh Tân mà tôi có thể biến ý tưởng trong đầu thành những đường chạm khắc trên gỗ. Mỗi nhát đục như gợi lại tuổi thơ tôi giữa buôn làng” .

dscf0392.jpg
Những dụng cụ điêu khắc gỗ. Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf0419.jpg
Ảnh: Hoàng Ngọc

Lần đầu tiên thử sức cùng điêu khắc gỗ nhưng với chị Võ Thị Diễm Hương (cũng đến từ Đắk Lắk), đây là hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất hứng khởi.

Từ những nhát đục vụng về ban đầu đến khi hình hài con cá dần hiện rõ, chị mất gần một ngày mới hoàn thành. “Đó là trải nghiệm khiến tôi không ngừng tưởng tượng. Vẻ đẹp của điêu khắc gỗ vừa mộc mạc, nhưng gợi nhiều suy tưởng, khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên”-chị chia sẻ.

dscf0589.jpg
Một tác phẩm điêu khắc sau khi hoàn thành. Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf0526.jpg
Ảnh: Hoàng Ngọc

Chọn cho mình hình tượng đại bàng bay dưới mặt trời, anh Đinh Đại Đa (người H’rê, tỉnh Quảng Ngãi) xem đó như biểu tượng cho sức mạnh và ý chí bền bỉ. Anh chia sẻ: “Chạm vào điêu khắc gỗ dân gian mới cảm nhận được sự kiên trì của con người. Đổi lại, tôi có những khoảnh khắc chìm đắm hoàn toàn vào tác phẩm, quên đi thời gian, chỉ còn lại xúc cảm và gỗ”-anh nói.

Trong không gian rừng thông xanh rì bên “đôi mắt Pleiku”, workshop điêu khắc gỗ như một khoảng lặng để người tham gia được thả hồn, lắng nghe tiếng đối thoại giữa gỗ và con tim mình.

dscf0556.jpg
Khách du lịch trải nghiệm điêu khắc gỗ giữa ngàn thông xanh bên “mắt ngọc” Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lớp cơ bản chỉ gói gọn trong một ngày, đủ để du khách có thể chạm vào một lát cắt độc đáo của văn hóa Tây Nguyên. Với những ai muốn đi xa hơn, họa sĩ Đinh Nhật Tân còn mở lớp chuyên sâu, đưa học viên bước vào thế giới nghệ thuật dân gian đầy biểu tượng.

Không chỉ là trải nghiệm sáng tạo, những buổi workshop do họa sĩ Đinh Nhật Tân khởi xướng như những nhịp cầu kết nối để chạm tới vẻ đẹp nguyên sơ của văn hóa Tây Nguyên.

