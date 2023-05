Một ngày trước lễ khai mạc SEA Games 32, Hội đồng thể thao Đông Nam Á do nước chủ nhà Campuchia làm Chủ tịch sẽ họp phiên toàn thể để thông báo nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc công bố danh tính các VĐV dùng doping tại SEA Games 31.

(GLO)- Sáng 24-4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) Kéo co của tỉnh đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng ở Giải Vô địch Kéo co Quốc gia lần thứ IX năm 2023 vừa khép lại tại tỉnh Nghệ An.