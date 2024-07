Biển người Tây Ban Nha đổ ra đường chào đón cuồng nhiệt những người hùng

Các cầu thủ Tây Ban Nha cầm trên tay cúp vô địch EURO di chuyển trên chiếc xe buýt 2 tầng ghi dòng thông điệp đặc biệt: 'Đó mới chỉ là khởi đầu'.

Mùa hè 2024, Tây Ban Nha mang một đoàn quân với hầu hết là các cầu thủ trẻ đến Đức mà không có ngôi sao nào thực sự lớn và cũng không nặng gánh quá nhiều kỳ vọng phải đạt thành tích cao.

Và 1 tháng sau, họ trở về Madrid với chiếc cúp trên tay.

Giữa trưa ở Madrid, khi chiếc máy bay Airbus A321 hạ cánh, HLV Luis de la Fuente và tiền vệ đội trưởng Alvaro Morata và xuất hiện đầu tiên ở cửa máy bay cùng chiếc cúp bạc EURO. Đã 12 năm rồi, người Tây Ban Nha mới lại thấy cảnh tượng này.

Đây là cúp vô địch EURO thứ tư của Tây Ban Nha nhưng là lần đầu tiên của tất cả các cầu thủ hiện có trong đội hình của HLV Luis de la Fuente.

Ngay khi về tới thủ đô Madrid, đội tuyển Tây Ban Nha đã diện kiến Vua Felipe VI và Thủ tướng Pedro Sanchez.

Vua Felipe VI nói với toàn đội trong buổi lễ tại cung điện của ông, cùng với Hoàng hậu Letizia và hai cô con gái trong trang phục áo đấu quốc gia: “Tôi muốn cảm ơn các bạn vì những nỗ lực và cách các bạn thi đấu với đầy hứng khởi”.

Sau buổi lễ mừng công ở cung điện, toàn đội lên xe buýt 2 tầng và tiến tới quảng trường trung tâm ở Madrid - nơi hàng chục ngàn người hâm mộ đang chờ đón những người hùng của họ.

Chiếc xe buýt chở cả đội ngoài biểu tượng logo đội bóng, thông điệp chúc mừng chức vô địch thứ tư thì còn có dòng chữ "It's only the beginning" (tạm dịch: Đó mới chỉ là khởi đầu"). Tia sáng trẻ trung của Lamine Yamal và Nico Williams kết hợp hoàn hảo với sự chắc chắn của Rodri và những trụ cột khác, khiến người Tây Ban Nha có niềm tin chắc chắn rằng lứa cầu thủ trẻ của họ sẽ có tương lai thậm chí còn rực rỡ hơn ở phía trước.

"Nhà vô địch, nhà vô địch!" - những tiếng hô rền vang cả thành phố Madrid.

Trong trang phục áo đấu màu đỏ vàng truyền thống cùng cờ trên tay, người hâm mộ hào hứng, nhiều trẻ em và một số người đến từ những vùng đất xa xôi của Tây Ban Nha, vẫy tay chào các cầu thủ mặc áo phông trắng ghi dòng chữ "Những vị vua của Châu Âu" kèm theo số 4 lớn để đánh dấu danh hiệu châu lục thứ tư của Tây Ban Nha.

"Chúng tôi là một đất nước tuyệt vời. Trong những ngày như hôm nay, điều quan trọng cần nhớ là lá cờ này đại diện cho tất cả chúng ta", một cổ động viên trẻ tên Borja nói với Đài truyền hình quốc gia TVE.

Anh ca ngợi ngôi sao đang lên 17 tuổi của Tây Ban Nha Lamine Yamal, người da màu, có cha đến từ Ma Rốc trong khi mẹ anh sinh ra ở Guinea Xích Đạo.

Borja nói thêm: "Chúng tôi đang chứng kiến các vấn đề (đang diễn ra) về phân biệt chủng tộc. Lamine Yamal sẽ xác định một kỷ nguyên vì người dân ở Tây Ban Nha có đủ màu da".

Tây Ban Nha đã có hành trình không thể hoàn hảo hơn ở EURO 2024. Họ đã thắng cả 7 trận - không có trận nào phải đá luân lưu và ghi được kỷ lục 15 bàn thắng. Những chiến thắng đó đến trước các cường quốc bóng đá hàng đầu châu lục, khi Tây Ban Nha hạ gục Croatia và Ý ở vòng bảng trước khi loại Đức và Pháp để vào chung kết gặp Anh.