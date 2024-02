Báo Anh chọn 13 điều 'gây nghiện' nhất của du lịch Việt Nam

Từ thời điểm bạn bước ra khỏi dòng xe cộ để băng qua đường cho đến khi nếm thử món ăn đường phố hấp dẫn với tất cả các loại thảo mộc, gia vị, hương vị đậm đà và mùi thơm - bạn sẽ bị cuốn hút.

"Lần đầu tiên tôi bước chân vào làn sóng xe máy tới gần 8 triệu chiếc ở TP.HCM vào năm 2004 và đã khám phá nơi này hàng chục lần kể từ đó. Trách nhiệm của người lái xe là tránh bạn chứ không phải ngược lại. Nó hoàn toàn có tác dụng - nếu bạn không chần chừ hoặc hoảng sợ", tác giả Claire Boobbyer nhận xét.

Dưới đây là những điều "gây nghiện" nhất mà du khách có thể trải nghiệm ở Việt Nam, theo tờ báo uy tín của Anh The Times.

1.Khám phá Hà Nội xưa

Khu phố cổ Hà Nội nhộn nhịp với nhiều đền chùa, nhà phố, quán ăn đường phố, giao thông hối hả... Hồn cốt của Hà Nội nằm ở 36 phố phường, nơi các thợ thủ công từng chế tác bạc, sản xuất giấy, lụa... Phố cổ náo nhiệt suốt ngày đêm, nhiều món đồ thủ công vẫn được bán trên các con phố nhỏ. Du khách có thể tham quan cố đô - Hoàng Thành Thăng Long gần đó.

2.Món ăn đường phố

Hãy nếm thử các món ăn tươi ngon, được làm từ thảo mộc, nổi tiếng của Việt Nam bằng cách tham gia tour ẩm thực đường phố. Từ nước dùng đến các món hải sản thơm phức, ẩm thực Việt Nam hấp dẫn bởi sự cân bằng giữa hương vị, kết cấu và độ lan tỏa tuyệt đối. Bắt đầu với cà phê trứng Việt Nam hoặc cà phê sữa đá phổ biến trước khi thưởng thức tô phở bốc khói. Nhưng hãy dành chỗ cho bánh mì, bún chả, bia tươi giá rẻ (bia hơi) tại các quán vỉa hè...

3.Du thuyền vịnh Hạ Long

Theo truyền thuyết, vịnh Hạ Long được hình thành từ quá trình rồng phun ngọc, tạo nên những cột đá mọc lên từ nước biển xanh mòng két. Ngày nay, hàng ngàn núi đá vôi nằm rải rác trên vịnh Bắc Bộ, là cảnh biển tuyệt đẹp, thanh tao - hấp dẫn dưới ánh nắng rực rỡ cũng như khi được bao phủ trong sương mù mỏng manh. Một chuyến du thuyền sẽ đưa bạn vượt ra khỏi những hang động để đến khu vực biệt lập Bái Tử Long.

4.Phượt cung đường Hà Giang

Hà Giang là vùng đất xa xôi nhất của Việt Nam, nơi có "khung cảnh của thế giới khác" với những đỉnh núi cao vút và thung lũng sâu được chạm khắc bởi cánh đồng lúa cao ngất ngưởng và được bao quanh bởi các con đường cao vắt vẻo ngang trời. Ở những góc xa xôi, bạn sẽ tìm thấy các ngôi làng với những phiên chợ hàng tuần đầy màu sắc. Du lịch bằng xe máy, băng qua những địa điểm được đặt tên tuyệt vời như Cổng Trời, thăm các thị trấn cổ.... là trải nghiệm khó kiếm ở nơi khác. Du khách nên chọn lưu lại trong nhà dân và nhà nghỉ sinh thái giữa những ngọn núi hẻo lánh này, một thế giới cách xa Hà Nội ồn ào.

5.Chèo thuyền ở Tam Cốc

Tam Cốc, hay "vịnh Hạ Long trên cạn", là khu vực đặc biệt đẹp như tranh vẽ, nơi dòng sông Ngô Đồng uốn lượn qua cánh đồng lúa xanh bằng phẳng được bao bọc bởi những đỉnh núi đá vôi có đỉnh tròn. Lên một chiếc thuyền tre, nơi phụ nữ địa phương chèo thuyền xuôi dòng sông về phía Tam Cốc, bằng đôi chân của họ. Giữa khung cảnh ấn tượng này là thủ đô Hoa Lư từ thế kỷ thứ 9 của Việt Nam.

6.Ruộng bậc thang mùa lúa chín

Mù Cang Chải, nơi có ruộng bậc thang ngập nắng đẹp nhất, cách Hà Nội khoảng 300 km về phía tây bắc. Vào mùa cấy từ tháng 5 đến tháng 6, các ngọn đồi được tạo hình bởi những cánh đồng lúa lấp lánh nước và vào mùa thu hoạch (mùa thu) nhuộm một màu vàng óng ả.

7.Phiêu lưu ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Nằm trên dãy Trường Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có hang động lớn nhất thế giới, Sơn Đoòng, với đường hầm xuyên vào lòng đất. Các chuyến thám hiểm kéo dài nhiều ngày ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như đưa du khách vào một "thế giới khác".

8.Trải nghiệm cố đô Huế và DMZ

Hoàng thành Huế được triều Nguyễn xây dựng từ những năm 1800. Các hoàng đế triều Nguyễn đã xây dựng nhiều lăng mộ trang trí công phu với các khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Từ Huế, du khách có thể khám phá các địa điểm chiến tranh và di tích của Khu phi quân sự DMZ ở Quảng Trị.

9.Mua sắm ở Hội An

Hội An là thành phố ven sông xinh đẹp với những ngôi nhà cổ kính, những ngôi chùa chạm khắc và những khu chợ nằm phía trước dòng sông Thu Bồn yên tĩnh. Ngày nay, nơi đây sầm uất với các cửa hàng thủ công, tiệm may lụa, cửa hàng thời trang, quán bar và nhà hàng sôi động phục vụ thị hiếu người Việt Nam và quốc tế. Hãy dành thời gian ghé thăm vào dịp rằm hàng tháng khi phố cổ được trang trí bằng những chiếc đèn lồng màu sắc.

10.Tây nguyên

Rất ít du khách quốc tế khám phá vùng đất cao nguyên rộng lớn này, các đồn điền cà phê và trà, những truyền thống làng quê hấp dẫn và nhiều thác nước hùng vĩ cách xa tuyến du lịch ven biển đông đúc. Trong đó, Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn nằm quanh hồ nước và là trung tâm sản xuất hoa, dâu tây. Tham quan các quán cà phê của thủ đô cà phê Buôn Ma Thuột và mang ống nhòm đến các thiên đường ngắm chim quanh Kon Tum. Người Gia Rai tổ chức các nghi lễ bỏ mộ, trang trí mộ và chạm khắc những tác phẩm điêu khắc mặt gỗ kỳ lạ bị bỏ lại trong rừng qua năm tháng.

11.Du ngoạn Đồng bằng sông Cửu Long

Victoria Mekong là con tàu duy nhất trên sông Mekong sử dụng tấm pin mặt trời và 99% không có nhựa. Nó cũng di chuyển chậm để ngăn sóng có nguy cơ xói mòn bờ sông vùng đồng bằng và đi theo một tuyến đường khác - nhánh sông Hậu - so với những tuyến đường mà các tàu du lịch chạy qua. Du khách thăm chợ nổi cách xa tuyến du lịch đông đúc; thiên đường chim nước Trà Sư, làng lụa Tân Châu…

12.Tham quan TP.HCM bằng Vespa hoặc xe tay ga

Trung tâm TP.HCM sôi động. Gần 10 triệu dân sử dụng 8 triệu xe máy. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy vào tiếng ồn ào và tham gia cùng người dân địa phương đang phóng đi xung quanh vào ban đêm. Lái Vespa trên những con phố nhộn nhịp qua những tòa nhà cao tầng bằng kính, những biệt thự, đền chùa và bờ sông Sài Gòn lộng gió. Hãy ghé vào các quán cà phê địa phương, hòa mình vào ẩm thực đường phố, nghe nhạc sống tại một số quán bar sành điệu và uống cocktail thủ công trên sân thượng.

13.Đi tàu lửa hạng sang

Chuyến tàu hỏa sang trọng đầu tiên của Việt Nam, Vietage, đi ngang qua những bãi biển mới nổi Quy Nhơn và Đà Nẵng, cửa ngõ vào cảng sông cổ Hội An. Hành trình đường sắt kéo dài 6 giờ chạy dọc theo bờ Biển Đông đi qua các làng chài, cánh đồng lúa và phong cảnh núi non. Cỗ xe có nội thất bằng tre đẹp mắt, do chủ khách sạn Anantara thiết kế và du khách sẽ di chuyển tại một trong 6 toa riêng...