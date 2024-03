Xu hướng du lịch mới của giới siêu giàu hiện nay là gì?

Trượt tuyết bằng trực thăng trên tuyết tại Nam Cực với giá 2,2 triệu USD. Một chuyến đi săn gấu Bắc Cực ở Svalbard (Na Uy) với chi phí 300.000 USD. Hay theo dấu chân báo tuyết trên dãy Himalaya cùng các nhà thám hiểm nổi tiếng với giá 100.000 USD.

Những trải nghiệm du lịch có chi phí “khủng” như trên nằm trong xu hướng “quiet luxury” (sự xa xỉ thầm lặng), vốn xuất phát trong thế giới thời trang, với những trang phục đắt đỏ, cao cấp nhưng thường không đính kèm tên thương hiệu.

Hiện nay, xu hướng trên đang tràn vào ngành du lịch, khi những người thuộc nhóm 1% giàu có nhất đang ngày càng từ bỏ những điểm đến nổi tiếng, để có những nơi nghỉ ngơi kín đáo hơn.

Những điểm đến khác lạ

Bà Jaclyn Sienna India, người sáng lập công ty du lịch siêu sang Sienna Charles, cho biết bà tự coi mình là một “tín đồ” lâu năm của xu hướng xa xỉ thầm lặng, với ít sự phô trương hơn, và kết nối nhiều hơn.

Trong khi nhiều người giàu có thể thích những đại lộ ở Paris hay bờ biển Monaco, bà Sienna India lại "trốn" đến Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam mỗi năm một lần. Bà Sienna India cho biết khách hàng của bà đang tập trung hơn vào gia đình và sức khỏe tinh thần của họ khi thế giới đang trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Do đó, họ tìm kiếm nhiều sự kết nối hơn là sự phô trương khi đi du lịch.Nhưng một khía cạnh quan trọng khác xu hướng xa xỉ thầm lặng lại liên quan đến an ninh.

Theo bà Sienna India, những người nổi tiếng thường là mục tiêu của những tên trộm nên các sự kiện nổi tiếng như Super Bowl sẽ kém hấp dẫn hơn.

Do đó, khách hàng đang tìm kiếm những điểm đến ở xa.Bà Sienna India cho biết công ty của bà vừa đặt chỗ cho một gia đình tỷ phú trên một hòn đảo trong một biệt thự ở Brazil.

Quốc gia này thường không phải là điểm đến mà nhiều người nghĩ tới, song Brazil là một thiên đường ẩm thực, đồng thời có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáng kinh ngạc.

Ngoài ra, theo bà Sienna India, châu Phi là một khu vực khác mà khách hàng có thể tìm kiếm sự yên tĩnh. Bà cho biết bà đã tháp tùng cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, trong chuyến đi cá nhân tới Ethiopia vào năm 2015.

Tính độc quyền và quyền riêng tư

Roman & Erica là một công ty chuyên về phong cách sống sang trọng do cặp vợ chồng Erica Jackowitz và Roman Chiporukha điều hành. Bà Jackowitz, một người gốc New York, đã so sánh sự xa xỉ thầm lặng với sự sang trọng tinh tế của vải cashmere, một phong cách đối lập với xu hướng “đeo Chanel trước ngực” trước đây.

Bà Jackowitz cho biết công ty của vợ chồng bà quản lý nhu cầu về phong cách sống của 30 gia đình, từ các chính trị gia và CEO công nghệ đến các giám đốc điều hành quỹ phòng hộ.

Đối với họ, du lịch xa xỉ thầm lặng là sự độc quyền và riêng tư.Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu của những du khách giàu có đối với những trải nghiệm ý nghĩa – có thể bao gồm từ đề xuất về nơi nên đi bộ đường dài vào buổi sáng yên tĩnh cho đến việc tổ chức một trận đấu quần vợt với Roger Federer. Bên cạnh đó, việc phục vụ giới siêu giàu đang gặp phải một thách thức mới.

Theo báo cáo của Henley & Partners năm 2023, có 28.420 triệu phú trên toàn thế giới, là những người có tài sản có thể đầu tư ít nhất 100 triệu USD. Con số này cao hơn gần 12% so với ước tính năm 2022 và gấp đôi số tài sản được thống kê vào năm 2003.

Bà Jackowitz cho biết khách hàng của bà không bao giờ lựa chọn các chuyến du lịch trên biển thông thường vì họ thích thuê du thuyền tư nhân hơn. Trên thực tế, sự bùng nổ trên thị trường thuê tàu gần đây khiến bà không thể đảm bảo đặt được chỗ vào phút cuối.

Bà lưu ý: “Bây giờ bạn đang cạnh tranh với 10 người khác đi du lịch cùng bạn bè và gia đình và có rất nhiều người có đủ khả năng để trải nghiệm những loại trải nghiệm này.” Do đó, những du khách có tiền đang tìm kiếm những địa điểm yên tĩnh mới.

Đáng chú ý là du lịch vũ trụ. Roman & Erica đã chào giá cho một vị trí trong đội phi hành gia hoàn toàn tư nhân đầu tiên với giá 50 triệu USD. Du hành vũ trụ được săn đón đến mức ông Chiporukha đã thành lập riêng SpaceVIP, để đáp ứng nhu cầu.

Trong khi đó, công ty du lịch vũ trụ tư nhân Space Perspective có kế hoạch bắt đầu thực hiện các chuyến bay kéo dài sáu giờ trên con tàu vũ trụ của doanh nghiệp này vào năm tới.

Cho đến nay, 50% số lượt số lượng đặt chỗ là dành cho các khoang chứa đầy đủ dành cho 8 người và mức giá niêm yết là 1 triệu USD.