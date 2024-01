Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

(GLO)- Sáng 4-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, đối ngoại năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành.

Theo báo cáo tại hội nghị, bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, trong năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm. Tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu chủ yếu so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2022.

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng tăng 2,98%; giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,18%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,45%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,48%; kim ngạch xuất khẩu tăng 3,03%; kim ngạch nhập khẩu tăng 0,7%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 9,28%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 5,6%. Ngoài ra, trong năm, tỉnh có 35 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.880 tỷ đồng (gấp 2 lần năm 2022).

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch đã tạo được nhiều dấu ấn với các hoạt động nổi bật như: chương trình thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”; Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai và Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023 tại tỉnh với chủ đề “Gia Lai-Những sắc màu văn hóa”; trưng bày “Thiên đường Tây Nguyên-Gia Lai”; tổ chức thành công 53 buổi trình diễn “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm”; đưa đoàn nghệ nhân của tỉnh tham gia biểu diễn tại Lễ hội Âm thanh Thế giới 2023 tại Hàn Quốc… Trong năm, tỉnh đã đón trên 1,15 triệu lượt khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm (tăng 19,8% so với năm 2022, vượt 4,6% kế hoạch năm 2023).

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh; tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ đạt 100%.

Hội nghị sẽ tập trung phân tích nguyên nhân và bàn giải pháp tháo gỡ đối với những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nhất là với 7 chỉ tiêu chủ yếu không đạt, gồm: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; GRDP bình quân đầu người; số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng thông qua dự thảo chương trình công tác năm 2024 để các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tập trung thảo luận, góp ý và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long biểu dương tinh thần trách nhiệm và ghi nhận những kết quả mà các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh năm 2023.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm then chốt để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động linh hoạt, kịp thời hiệu quả, phát triển bứt phá” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá tổng thể kết quả đạt được trong năm 2023; đồng thời, đề xuất các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra cho năm 2024.